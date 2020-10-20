Bebek katili Ermenistan’dan NATO’ya komik SİHA başvurusu

Azerbaycan Ermenistan ordusuna, 2 milyar dolardan fazla zayiat verdirdi. Bu zayiatın yarısı Azerbaycan Ordusu envanterindeki Bayraktar TB2 İHA ve SİHA'ları sayesinde sağlandı. Dosta güven düşmana korku veren Türk SİHA'ları Erivan yönetiminin korkulu rüyası oldu. Sivilleri bombalayan, bebekleri öldüren Ermenistan, hiç utanmadan yine yalana sarıldı. Dünya'nın katliamları karşısında 3 maymunu oynamasından cesaret alan Erivan yönetimi, ordusuna büyük zayiat verdiren Türkiye yapımı Bayraktar TB2'lerin Karabağ'da kullanılmaması için NATO'ya başvuruda bulundu. Bayraktar SİHA'ların Karabağ'da kullanılmamasını talep eden Ermenistan, bu talebine SİHA'lar ile sivillerin vurulduğu şeklinde komik ve gerçeklerle bağdaşmayan bir gerekçe gösterdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan eline geçen her fırsatta Türkiye'yi savaş kışkırtıcılığı yapmakla suçlayarak yalanlarıyla dünyayı kandırmaya çalışırken Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan da SİHA'ların sivilleri vurduğu yalanlarını NATO çevrelerinde dillendiriyor.