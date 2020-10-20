İstanbul'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yeniden artmasıyla İçişleri Bakanlığı'nın seferberliğiyle başlatılan denetimler sabahın erken saatlerinde başladı. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri Dolmabahçe, Taksim, Şişli, Mecidiyeköy Beşiktaş ile Sarıyer'de denetim yaptı. Denetimler sırasında ekipler, hem yolculara hem de sürücülere koronavirüsün artmaması için alınacak tedbirler, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yönünde sık sık uyarılarda bulundu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Anadolu'dan İstanbul'a yolcu taşıyan otobüslerin yoğun olarak kullandığı D-020 Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu Işıklar Mevkisi'nde yolu üzerinde denetimler yaptı.

674 JANDARMA PERSONELİ GÖREV ALDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın denetimlerinde; 163 Jandarma Asayiş Timi, 12 Motosikletli Jandarma Asayiş Timi, 42 Jandarma Trafik Timi olmak üzere toplam 217 Tim ve 674 personel görev aldı.

Yapılan denetimlerde İçişlerinin Bakanlığı Genelgeleri ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uyulup uyulmadığına bakıldı.

Jandarma ekiplerince şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüslerin şoförleri uykusuz ve yorgun olarak seyahat etmemeleri, trafik kurallarına riayet etmeleri ve koronavirüsün yayılımının önüne geçilebilmesi için belirlenen sınırın üzerinde yolda fazladan yolcu almamaları konusunda uyarıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca bu tür denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği kaydedildi.