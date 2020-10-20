Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İYİ Partili Ümit Özdağ suçladı: İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ’cü

İYİ Partili Ümit Özdağ suçladı: Başkanı ’cü

Giriş Tarihi: 20.10.2020 ABONE OL
İYİ Partili Ümit Özdağ suçladı: İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ’cü
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanlığını yapan ve aynı zamanda FETÖ'den hapis yatan Enver Altaylı'nın yeğeni olan Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söyledi. Özel bir televizyon kanalında konuşan Özdağ, Kavuncu ile ilgili "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü Kazakistan Türk İşadamları Derneği'nin başkan yardımcılığını yıllarca yapmış" ifadelerini kullandı.

Özdağ, 15 Temmuz'dan sonra devletin bu derneğin kapatılması için başvurduğunu ve derneğin kapatıldığını hatırlattı. Meral Akşener'in de durumdan haberdar olduğunu söyleyen Özdağ, "Genel Başkan'a ben bu uyarıyı yaptığım zaman iki devlet görevlisiyle konuştuğunu ve Buğra ile ilgili kendilerinde bir kayıt olmadığını bildirdiklerini söyledi" dedi. Kavuncu ise Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
ARKADAŞINA GÖNDER
İYİ Partili Ümit Özdağ suçladı: İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ’cü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA