İYİ Partili Ümit Özdağ suçladı: İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ’cü

Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanlığını yapan ve aynı zamanda FETÖ'den hapis yatan Enver Altaylı'nın yeğeni olan Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söyledi. Özel bir televizyon kanalında konuşan Özdağ, Kavuncu ile ilgili "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü Kazakistan Türk İşadamları Derneği'nin başkan yardımcılığını yıllarca yapmış" ifadelerini kullandı.Özdağ, 15 Temmuz'dan sonra devletin bu derneğin kapatılması için başvurduğunu ve derneğin kapatıldığını hatırlattı. Meral Akşener'in de durumdan haberdar olduğunu söyleyen Özdağ, "Genel Başkan'a ben bu uyarıyı yaptığım zaman iki devlet görevlisiyle konuştuğunu ve Buğra ile ilgili kendilerinde bir kayıt olmadığını bildirdiklerini söyledi" dedi. Kavuncu ise Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.