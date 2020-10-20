PKK elebaşısı Zozan Kandil’deki tecavüz, infaz ve intiharları yok sayıp ‘şiddet gören’ kadınlara özgürlük istedi

Tükenişin eşiğine gelen kanlı terör örgütü PKK kendi yayın organlarında yandaşlarına yönelik kara propaganda yaparak ayakta kalmaya çalışıyor. Örgütün elebaşılarından sözde Kadınların Birleşik Devrim Hareketi Konsey Üyesi ve YJA-Star Merkez Karargâh Komutanı Zozan Çewlik, yandaş yayın organlarına demeç verip kadınları 'erkek egemen sistemin' barikatlarını yıkmaya çağırdı.

Oysa örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kadın teröristlerin anlattıkları PKK'da, Zozan Çewlik'in komutası altında olan kadınlara yönelik tecavüz, infaz, işkence ve intihara zorlama olaylarını gözler önüne seriyor. Teslim olan kadın teröristler yaşadıklarını anlattıkları Zozan Çewlik'in kendilerine "Biz de bu yollardan geçtik, özgürleşmek kolay değil" yanıtını verdiğini aktarıyor.



SABAH'IN ULAŞTIĞI RAPORLARA YANSIMIŞTI

Kaddil'teki tepe yöneticilerin tacizine uğrayan, en ağır işlere zorlanan ve karşı geldiklerinde ise ön saflarda ölüme yollanan kadın teröristlere yönelik istismarı Şubat 2020 de SABAH'ın ulaştığı son istihbarat raporu bir kez daha kanıtlanmıştı.

Raporda, çocuk yaşta kandırılarak ya da kaçırılarak götürüldükleri Kandil'de örgüt elebaşlarınca seks kölesi gibi kullanılan, tecavüz ve işkenceye maruz kalan kadınların örgüt tarafından nasıl kullandığı gözler önüne serildi. Raporda son 5 yıl içinde yakalanan ve teslim olan 217 kadın teröristle yapılan görüşmelere yer verildi. Görüşmelerde profesör düzeyinde 1 psikolog ile 2 kadın sosyolog da yer aldı. Kadınlar, örgütte kadın teröristlerin, erkekleri örgüte bağlama aracı olarak kullanıldığını, çatışmalarda canlı kalkan olarak kullanıldıkları ve tecavüze uğradıklarını anlattı.



861 KADIN ÖRGÜT ÜYESİNİ İNFAZ ETTİLER

Eski kadın teröristlerin anlattıklarından PKK'nın kadınları erkek üyeleri örgüte bağlama ve motivasyon aracı olarak kullandığı, çatışmalarda ve riski yüksek eylemlerde ön saflara konularak canlı kalkan yapıldığı, PKK hareketinin sözde toplumsal tabana yayılmış gibi gösterilmesinde kullandığını ortaya çıkardı. Raporda PKK'nın son 10 yılda 861 kadını infaz ve intihara sürüklenerek öldürüldüğünün geçmiş dönemlerde ele geçen yazılı ve dijital belgeler, beyanlar ve saha istihbaratı çalışmasıyla tespit edildiğinin de vurgulanıyor.

ANLATTIKLARI KAN DONDURDU;

İşte görüşme yapılan kadınların anlattıklarından bazıları şöyleydi.

Rewşen Serhat: Kendim katıldım. 4 yıl kaldım. PKK –Kandil-Kuzey Irak-Dağ kelimeleri bana erkeklere köleliği, tecavüzü ve ölümü hatırlatıyor.

Bese Sarya: Kandırıldığımda 17 yaşıma yeni girmiştim. 47 ay boyunca PKK'da kadın demenin "Kölelik, tecavüz ve ölüm" olduğunu Kandil'de bulunan örgüt yöneticilerinin ise kendilerine, 'yoğunlaştırma evi' altında harem kurmuş cinsel vampirler olduğunu gördüm.

Diyar Avaşin: Erkekleri eyleme gönderirken zılgıt çekip onları motive edersin. Çatışmada en öne konulup canlı kalkan yapılırsın.

4 KADININ İNFAZINA ŞAHİT OLDUM

Berfin Faraşin: 6 yılda hiç bir tecavüzcünün cezalandırıldığını görmedim. Ama tecavüze uğradığı halde "Sen tahrik etmişindir. İçimize giren ajansın'' diyerek infaz edilen 4 ayrı kadına şahit oldum. PKK 'da kadın demek erkekleri tutmak için bir eşya demektir.

ERKEKLER SİLAHSIZ YATAR KADINSIZ YATMAZ

Paparin Dicle: PKK'da kadının varlığı cinsiyetine bağlıdır. Örgütte en küçük bir sıfata sahip erkek silahsız yatar, kadınsız yatmaz. Onlar bu konuda kendilerine Kadınla ve çocuk yaştaki kızlarla sapık isteklerini tatmin eden Başkan sıfatındaki Murat Karayılanı-Duran Kalkanı örnek alırlar. Örgütteki her 10 kadından 5 kaçırılarak 5'ide kandırılarak dağa çıkmıştır. Şimdi örgütte yaşayan her 10 kadından 7'si yaşamak için değil bir gün kurtulup yaşananları anlatmak için dayanıyordur.

Dilan Berçem: PKK'da kadın isen fiziki ve cinsel köleliğe razısın demektir. Bunlara razı değilsen düzmece ifadeler imzalatır ve hakkında verilen ölüm cezasını onaylayıp ya kurşunla ya boğularak öldürülürsün. PKK'da kadın demek vücudunu sundukça yaşayan bir eşyadır.

"ÖRGÜTTEKİ 8. GÜNÜMDE TECAVÜZE UĞRADIM"

Sema Gever: Örgüte katıldığımın 8'inci günü "Yoğunlaşman lazım" diyerek alındığım özel barınakta tecavüze uğradım. PKK'da kadın demek başındaki sorumlu nasıl seviyorsa öyle saçlarını kestiğin, erkeklerin istediği gibi kullanıp sonra bir çatışma olduğunda ya da eyleme katıldığında seni öne itip kendine kalkan yaptığı bir cisimsin.