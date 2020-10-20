Son dakika haberi... Terörist Demirtaş'tan alçak sokak çağrısı!

SON DAKİKA TERÖRİST DEMİRTAŞ'TAN ALÇAK SOKAK ÇAĞRISI

Savcılıklar tarafından yürütülen soruşturmalar neticesinde aldığı cezalardan dolayı cezaevinde bulunan ve son günlerde farklı açıklamalar yapan HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş da sokak eylemleri için çağrı yaptı.

"HDP'NİN SİYASİ ÇALIŞMASIYLA OLACAK İŞ DEĞİL" DEDİ!

Selahattin Demirtaş'ın kardeşi "Şiyar" kod adlı Nurettin Demirtaş'ın, kamuoyunda Kobani olayları olarak bilinen 6-8 Ekim 2014 şiddet eylemleri benzeri yeni sokak çatışmaları istediği ortaya çıktı. Şiar kod adlı Demirtaş, örgütün siyasi uzantısı HDP'nin çalışmalarıyla sokakta başarı sağlanamayacağını, bu başarının ancak Kobani benzeri sokak eylemleri ve çatışmalarla sağlanabileceğini ifade etti.

Şiyar kod adlı terörist Nurettin Demirtaş bir dönem terör örgütünün siyasi uzantılarında görev yaptıktan sonra dağ kadrosuna katıldı

Son dönemde terörle mücadele alanında yürütülen başarılı operasyonlar ve ikna ağırlıklı teslim olmalar, terör örgütü PKK'yı çaresizliğe itti. Dağda ve şehirde eylem yapamaz hale gelen örgüt, siyasi uzantısı HDP'den beklediğini bulamayınca çareyi sokak eylemlerinde aramaya başladı.