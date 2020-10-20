Son dakika: Ümit Özdağ konuştu İYİ Parti karıştı! Tartışmalara AK Parti'den ilk yorum geldi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ,gündemi sarsan açıklamalarda bulundu. Özdağ dün akşam bir özel televizyon kanalında partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cülük ile suçladı. Açıklamanın ardından Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ'a çok sert tepki gösterdi, suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

İstanbul'daki ilçe başkanları bir dilekçe hazırlayarak, Özdağ'ın ihracını istedi. Gözler Genel Başkan Akşener'e çevrilmişti. Akşener, parti grup toplantısı için TBMM'ye geldiğinde karşısında medya mensuplarını buldu.

Son dakika haberi... Meral Akşener'den canlı yayında flaş açıklama! Ümit Özdağ'ın "İl başkanımız FETÖ'cü" çıkışı hakkında... | Video

AKŞENER, VEKİLİ ÖZDAĞ'A SERT ÇIKTI!

Akşener, önce yanıt vermek istemedi, ısrarlı sorular sonrası ise Özdağ'a çok sert çıktı. Akşener, partisine bir saldırı olduğunu iddia etti, "Milletvekili hür iradeleriyle fikirlerini belirtmeleri partimiz için çok önemli. Şimdi ilginç olanı ölçü kaçsa da bu fikirlerine saygı duydum. Benim konuştuğum gruba katılmamalarına saygı duydum. Bunu söyleyen çok büyük bir yalancıdır. Bugün İstanbul İl Başkanımız Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak." dedi.

İYİ Parti'li Ümit Özdağ'dan flaş itiraf! "İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, FETÖ'cüdür!" | Video

AK PARTİ'Lİ TURAN'DAN İLK YORUM

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan konuyla ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Turan "Muhalefetin ne kadar önemli olduğunu bilen bir partiyiz. Bir yıl önce yaptığım bir konuşmayı bugünmüş gibi Bülent Turan'a bağladı. İl başkanı ile ilgili 'Fetöcü' iddialara cevap vermesini beklerdik. İl başkanının, 'Fetöcü' iddialarını açıklasın." dedi.

Bülent Turan ayrıca "Sayın Akşener, ya Ümit Özdağ'ın söylediği yanlış o konuda gereğini yapacaktır ya da Ümit Özdağ'ın dediği doğruysa İl Başkanı hakkında gereğini yapacaktır. Sayın Akşener, devlet tecrübesiyle beraber, bu süreçte devletin, milletin beklediği adımları atmak durumundadır." diye ekledi.