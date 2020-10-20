SON DAKİKA... Bakan Yardımcısı İmamoğlu'nın manipülasyonunu ortaya çıkardı

İBB'de son günlerde propagandası yapılan projenin AK Parti tarafından gerçekleştirildiği son dakika belgeleriyle ortaya çıktı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Silivri Seymen Enerji Üretim Tesisi'ni kendileri yapmış gibi sunmasına Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar sosyal medyadan tepki gösterdi. Birpınar, "İstanbul İBB'den bir mirasyedi örneği daha. Biten projeyi önce durdur, sonra biz başlattık diye açılış yap! Yüzde 85'i önceki dönemde biten Silivri Seymen Katı Atık Depo Gazından Enerji Üretim Tesisini, göreve gelince kendi imzasıyla durdurdu" dedi. İşte Prof. Dr. Birpınar'dan belgeler:

SON DAKİKA BAKAN YARDIMCISI TÜM BELGELERİ AÇIKLADI

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun bugün açılışını gerçekleştirdiği ve kendilerinin yaptığı bir proje olarak sundukları İstanbul Silivri Seymen Enerji Üretim Tesisi'nin İmamoğlu yönetimi tarafından durdurulduğunu sosyal medyadan belgeleriyle paylaştı.