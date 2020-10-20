SON DAKİKA! 19 Ekim korona tablosu: 19 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu

11 Mart 2020 tarihi itibariyle ülkemizde de görülmeye başlanan corona virüs pandemisiyle ilgili yurt ve dünyadan son dakika haberleri geliyor. Yaz aylarında azalış gösteren koronavirüs vaka ve ölü sayıları havaların soğumaya başladığı sonbahar aylarında artışa geçmiş, günümüzdeyse Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kontrol altına alındığı açıklanmıştı. Öte yandan salgın başından bu yana Sağlık Bakanlığı filyasyon uzmanları tarafından elde edilen entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta verileri Bakan Koca tarafından günlük tablo formatıyla Twitter'dan ve Bilim Kurulu Toplantıları sonrası canlı yayında vatandaşlarımıza duyuruluyor. Öte yandan bugün için (19 Ekim 2020 Pazartesi) 19 Ekim korona tablosu ve günlük son durum tablosu bilgilerinin paylaşılmasını bekleyenler 19 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuna yanıt arıyor.
Sağlık Bakanlığı uzman ekipleri tarafından yapılan filyasyon çalışmalarıyla elde edilen entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayılarının yer aldığı 19 Ekim korona tablosu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Tüm detaylar ile son dakika haberlerini buradan öğrenebilirsiniz…
İşte Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleri...
Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim.
Son dakika! 19 Ekim koronavirüs rakamları açıklandı | Video
Bugün 1.500'den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen 1.815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim.
Bugün yapılan testlerde 1.723 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Bunun için şuan en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız.
Bugün tespit edilen 1.812 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde. Vaka sayısı artan illerde tedbirlere uyup azalan illerde tedbirlerden taviz verirsek mücadelemiz güçleşir. Tüm bölgelerimizde tedbirlere eksiksiz uymalıyız.
Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün tespit edilen 1.693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız.