Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması! 2 Kasım'dan itibaren başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından ulusa seslendi. Koronavirüs nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimle illgili bilgiler veren Erdoğan, "Ortaokullarda beşinci sınıflarda, liselerde dokuzuncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibariyle başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan yüz yüze eğitim ve yerli aşı açıklaması | Video

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI

Korana virüs ve eğitim ile ilgili konuları Kabine toplantısında ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ulaşım araçları başta olmak üzere çok sayıda insanın bir arada bulunduğu mekanlar ile ilgili denetimler etkin şekilde sürdürülecek. Özellikle temaslı kişilerin takibi çok daha sıkı şekilde yapılacak. Yerli aşı çalışmalarında iki hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşılacağı görülüyor. Dünyadaki aşı çalışmalarının ülkemize uygulanabilirliği hususunda da önemli gelişmeler kaydettik. Bu husustaki somut adımları yıl sonuna atmış olmayı ümit ediyoruz. Hedefimiz önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir" dedi.

2 KASIMDAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Eğitimde beşinci sınıf ve dokuzuncu sınıfların yüz yüze eğitime 2 Kasım tarihi itibariyle başlanacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitimde yeni bir adım daha atarak ortaokullarda beşinci sınıflarda, liselerde dokuzuncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibariyle başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili tarihi gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz" ifadelerini kullandı.