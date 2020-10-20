SON DAKİKA: Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Pınar Gültekin'in ailesinden mahkemede flaş çıkış...

Cemal Metin Avcı isimli şahıs tarafından Muğla'da vahşice öldürülerek çeşitli yok etme denemelerinin ardından cesedinin beton dökülmüş bir varilin içerisinde ormanlık alana bırakılan Pınar Gültekin cinayetinde çarpıcı bir son dakika haberi geldi. Duruşma aşamasına gelen Pınar Gültekin cinayetinde edinilen bilgiye göre vahşetin faili Cemal Metin Avcı'nın mahkemeden talep ettiği durum Gültekin ailesinin itirazı ile karşılık buldu. Mahkeme salonuna gelmek istemeyen sanığa Gültekin'in avukatı bakın ne karşılık verdi.

İşte ayrıntılar;

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın cezaevinden sesli ve görüntülü olarak duruşmaya bağlanması talebine Gültekin ailesinden aileden itiraz geldi. Aile adına mahkemeye dilekçe veren avukat Rezzan Epözdemir sanığın savunma ve sorgusunun, duruşma günü bizzat mahkeme salonuna getirtilerek mahkeme heyeti huzurunda yapılmasını istedi. Dilekçede, sanık avukatlarının sanığı soyut gerekçelerle mahkeme huzurundan kaçırmak istedikleri ifade edildi.