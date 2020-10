SON DAKİKA: Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Pınar Gültekin'in ailesinden mahkemede flaş çıkış...

GÜLTEKİN AİLESİ İTİRAZ ETTİ; "MAHKEME HUZURUNDAN KAÇIRMAK İSTİYORLAR"

Avukat Epözdemir tarafından mahkemeye verilen dilekçede, sanık avukatlarının sanığı soyut gerekçelerle mahkeme huzurundan kaçırmak istedikleri ifade edilerek, "Bu talebin kabul edilebilir somut hiçbir dayanağı yoktur. Sanık avukatlarının taleplerinde sanığın can güvenliğinin E Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumunda sağlanamayacağını ifade etmektedirler. Bu iddia bir an için doğru olsa bile bu durumun sanığın duruşma gün ve saatinde mahkeme huzuruna çıkarılması ile bir ilgisi yoktur. Mahkeme ve adliyede görevli güvenlik personeli ve kolluk birimleri gerekli her türlü önlemi almaktadır. Herhangi bir güvenlik zafiyeti söz konusu değildir. Devlet, söz konusu yargılamanın güvenli bir şekilde yapılmasını temin edebilecek imkan ve kabiliyete sahiptir" denildi.