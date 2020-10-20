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Son dakika: Taksicilerden 'ye tepki yağdı: Verilen sözler tutulsun

İstanbul'daki taksicilerden yönetimine tepkiler gelmeye devam ediyor. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası () İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ilave taksi arzı çalışması konusunda basın açıklaması yaptı. İTEO Başkanı Eyüo Aksu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın 'nun bırakın seçim öncesi verdiği sözleri yerine getirmeyi, iki kez 'ye getirdiği ve reddedilen İBB'nin öz malı olacak kiralık taksi projesini tekrar tekrar gündeme getirmeye devam ediyor. Bugün bu saate Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal tesislerinde, UKOME'den iki kez reddedilmiş bir sistemin tanıtımını yapmasının amacı, kamuoyu oluşturmak ve taksici esnafının üzerinde olumsuz algı yaratmaktan başka bir şey değildir." açıklamasını yaparak İBB yönetimine verdiği sözleri tutmasını talep etti. Son dakika haberinin detayları...

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 13:39 Son Güncelleme: 20.10.2020 14:02 ABONE OL
Son dakika: Taksicilerden İBB'ye tepki yağdı: Verilen sözler tutulsun

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası () İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin () ilave taksi arzı çalışması konusunda bir basın açıklaması yaptı. İTEO'nun Seyrantepe binasındaki basın açıklamasına, İTEO Başkanı Eyüp Aksu ve taksiciler katıldı.

Seçim öncesi kendilerine taksicilerin sorunlarının çözüleceğine dair sözler verildiğini belirten , İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu "Bildiğiniz üzere, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın seçim öncesi esnaf odamızı ziyaret ettiğinde; 'İstanbul taksicilerinin İBB'de bir masası olacak, bütün sorunları istişare ederek birlikte çözüm arayacağız ve ortak akılla çözeceğiz' diye vaatte bulunmuştu.

Son dakika: Taksicilerden İBB'ye tepki yağdı: Verilen sözler tutulsun

Yine seçim öncesi CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu,"Belediye de olsa, hükümet de olsa, hakkınızı yedirmeyin. Sizin tek varlığınız ve tazminat hakkınız plakalarınız. Bu plakalar sizin hayat garantiniz sakın kimseye yedirmeyiniz" demişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın 'nun bırakın seçim öncesi verdiği sözleri yerine getirmeyi, iki kez 'ye getirdiği ve reddedilen 'nin öz malı olacak kiralık taksi projesini tekrar tekrar gündeme getirmeye devam ediyor.

Son dakika: Taksicilerden İBB'ye tepki yağdı: Verilen sözler tutulsun

Tüm bunlara rağmen bu saate Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal tesislerinde, 'den iki kez reddedilmiş bir sistemin tanıtımını yapmasının amacı, kamuoyu oluşturmak ve taksici esnafının üzerinde olumsuz algı yaratmaktan başka bir şey değildir. Ticari taksi plakaları 1986 yılında, 10553 sayılı bakanlar kurulu kararına göre, bedel karşılığı ihale yoluyla süresiz çalıştırmak amacıyla verilmiş ve müktesep bir haktır. UKOME kararlarının yargıdan dönme nedenlerinin başında 'müktesep haklara dokunduğunda/korunmadığında iptal edilir' gerekçesi gelmektedir. Dedelerimizden ve babalarımızdan miras olan bu kutsal mesleğimiz üzerinden kimse siyasi çıkar sağlamasın ve ekmek teknemizi rant kapısı olarak görmesin. Sayın İmamoğlu, teknoloji diyor ama mevcut taksicilere bu desteği vermemesi bir yana, bizim yapmamıza dahi izin vermiyor. İstanbul'un ihtiyacı olan haksız rekabet yapacak ilave taksi değil, mevcut taksilere teknoloji desteği verilip, Başkanı tarafından durdurulan şoför eğitimlerinin tekrar başlatılması ve İstanbul halkına, ilk yardım, davranış biçimi, yabancı dil gibi eğitimler almış şoförlerle daha kaliteli hizmet vermek olmalıdır" dedi.

Son dakika: Taksicilerden İBB'ye tepki yağdı: Verilen sözler tutulsun

"KORSANA İBB TEKRAR YOL BELGESİ VERMEYE ÇALIŞIYOR"
Aksu, "Korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında korsan taşımacılık yaptığı devletimiz tarafından tespit edilmiş araçlara, 'nin tekrar yol belgesi vermeye çalışması da bir başka handikaptır. Diğer yandan zaten pandemi sürecinde yüzde 50 gelir kaybı yaşayan biz taksicilere kamu eli ile haksız rekabet yaratılmak istenilmesi de akıl tutulmasından başka bir şey değildir. Sayın İmamoğlu 'biz meslek temsilcileri ile anlaştık' demesi asla tarafımızca kabul edilir bir açıklama değildir. Zaten bizim böyle bir projeye onay vermemizde mümkün değildir. Sayın İmamoğlu taksici esnafı üzerinde algı yaratmaya ve kamuoyu oluşturmaya çalışmaktadır. İstanbul da her 100 dakikanın 76 dakikası trafikte beklemekle geçiyor. Trafik sorunu çözülmeden, akıllı dijital sistemine geçilmeden ve korsan taşımacılık tamamen bitmeden, tarafsız bir bilimsel ve saha çalışması yapılmadan, taksi sayısının arttırılması asla doğru değildir. İBB tarafında bir üniversiteye yaptırılan çalışmada İstanbul'un 43 bin taksiye ihtiyacı olduğu söylenmektedir. Bu akıl alır bir şey değildir. İstanbul'un ilave taksiye değil, dijital donanımlı, taksi ve eğitimli taksiciye ihtiyacı vardır. Bu sebeple bizlere yapılmak istenen algı oyununa dâhil olmak istemiyoruz. Ekmeğimizle oynanmasına da müsaade etmiyoruz" dedi.

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Son dakika: Taksicilerden İBB'ye tepki yağdı: Verilen sözler tutulsun
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