Son dakika: Taksicilerden İBB'ye tepki yağdı: Verilen sözler tutulsun

"KORSANA İBB TEKRAR YOL BELGESİ VERMEYE ÇALIŞIYOR"

Aksu, "Korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında korsan taşımacılık yaptığı devletimiz tarafından tespit edilmiş araçlara, İBB'nin tekrar yol belgesi vermeye çalışması da bir başka handikaptır. Diğer yandan zaten pandemi sürecinde yüzde 50 gelir kaybı yaşayan biz taksicilere kamu eli ile haksız rekabet yaratılmak istenilmesi de akıl tutulmasından başka bir şey değildir. Sayın İmamoğlu 'biz meslek temsilcileri ile anlaştık' demesi asla tarafımızca kabul edilir bir açıklama değildir. Zaten bizim böyle bir projeye onay vermemizde mümkün değildir. Sayın İmamoğlu taksici esnafı üzerinde algı yaratmaya ve kamuoyu oluşturmaya çalışmaktadır. İstanbul da her 100 dakikanın 76 dakikası trafikte beklemekle geçiyor. Trafik sorunu çözülmeden, akıllı dijital sistemine geçilmeden ve korsan taşımacılık tamamen bitmeden, tarafsız bir bilimsel ve saha çalışması yapılmadan, taksi sayısının arttırılması asla doğru değildir. İBB tarafında bir üniversiteye yaptırılan çalışmada İstanbul'un 43 bin taksiye ihtiyacı olduğu söylenmektedir. Bu akıl alır bir şey değildir. İstanbul'un ilave taksiye değil, dijital donanımlı, taksi ve eğitimli taksiciye ihtiyacı vardır. Bu sebeple bizlere yapılmak istenen algı oyununa dâhil olmak istemiyoruz. Ekmeğimizle oynanmasına da müsaade etmiyoruz" dedi.