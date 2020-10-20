SON DAKİKA... TBMM Başkanı Şentop'tan Ermenistan sorusuna cevap: Herhalde bir fıkra olmalı!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Ermenistan ordusunun saldırılarına hedef olan Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgesi Gence'yi ziyaret etti. Gence kentinde incelemelerde bulunan Şentop, hayatını kaybedenler anısına da karanfil bıraktı. Şentop yaptığı açıklamada "Savaşın bir hukuku, ahlakı olur. Askerler, askeri hedefler savaşta vurulur. Onlarla çarpışılır. Siviller hedef alınmaz. Ermenistan savaşın hukukuna ve ahlakına riayet etmeksizin kalleşçe siviller saldırmaktadır. Bunu bütün dünyanın görmesi lazım" dedi.
"ERMENİSTAN İŞGALCİ OLARAK TESCİLLENMİŞTİR"
Meclis Başkanı Şentop, gazetecilere yaptığı son dakika açıklamalarında Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu belirterek, "Tarih boyunca böyledir. Bugünkü uluslararası hukuka göre de Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğu, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında işgalci olduğu tescil edilmiştir. 1993 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları vardır, Avrupa Parlamentosu'nun kararları vardır, AGİT kararları vardır, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin kararları vardır.
"SAVAŞ HUKUKU NEDİR BİLMİYOR"
Bütün dünya Ermenistan'ı işgalci olarak tescil etmiştir. Azerbaycan topraklarını şartsız kayıtsız olarak bir an önce terk etmek mecburiyetindedir. Ayrıca sivillere yapılan saldırılar çok açık bir savaş suçudur Cenevre Sözleşmesine göre de. Savaş oluyorsa da savaşında bir hukuku, ahlakı olur. Askerler, askeri hedefler savaşta vurulur. Onlarla çarpışılır. Siviller hedef alınmaz. Ermenistan savaşın hukukuna ve ahlakına riayet etmeksizin kalleşçe siviller saldırmaktadır. Bunu bütün dünyanın görmesi lazım. Ama üzüntü duyuyoruz. Bu konu ile güya yakından ilgilenen Minsk Grubu eş başkanı ülkeler dahil olmak üzere Gence'deki katliamı ve kalleşçe yapılan saldırıları, insanlık suçlarını görmüyorlar ve buna karşı bir tavır almıyorlar. Biz biraz da buna vesile olur diye, bunu göstermeye buraya geldik "ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE DAİMA AZERBAYCAN'IN YANINDA"
"Türkiye olarak Azerbaycan'ın yanındayız daima. Haklı davasını biz de Azerbaycan kadar savunuyoruz. İnşallah tez zamanda Azerbaycan ordusu muvaffak olup, vatan topraklarının işgal altındaki bölümünü, Karabağ'ı kurtaracaktır. Karabağ, Azerbaycan'dır. Biz de bunu destekliyoruz." diyen Şentop, Azerbaycan'da görev yapan gazetecilere de teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:
"AZERBAYCAN VATAN SAVUNMASI YAPIYOR"
"Burada olup biteni bütün dünyaya yansıtıyorsunuz. İnşallah bunu izleyenler, bunları görenler de adil davranıp, burada işgalci ile mütecavizle, saldırgan ile kendi vatan topraklarını savunanları birbiri ile eşitmiş gibi göstererek, aralarında bir müzakere anlayışı ile hareket etmezler. Haklı olan Azerbaycan'dır. Kendi topraklarını korumak için Vatan savunması yapmaktadır. Biz de Türkiye olarak bunu daima destekledik, bundan sonra da destekleyeceğiz."
"HERHALDE BİR FIKRA OLMALI"
Bir gazetecinin "Ermenistan parlamentosunun Türkiye'nin mallarına ambargo koyması" söylemleri ile ilgili bir soruya da Meclis Başkanı Şentop, "Herhalde bir espridir. Ermenistan parlamentosunun Türkiye'nin mallarına ambargo koyması herhalde bir fıkra olarak anlatılacak bir şeydir. Dolayısıyla bir kıymeti yoktur" diyerek cevap verdi.