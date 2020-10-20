SON DAKİKA... TBMM Başkanı Şentop'tan Ermenistan sorusuna cevap: Herhalde bir fıkra olmalı!

"SAVAŞ HUKUKU NEDİR BİLMİYOR"

Bütün dünya Ermenistan'ı işgalci olarak tescil etmiştir. Azerbaycan topraklarını şartsız kayıtsız olarak bir an önce terk etmek mecburiyetindedir. Ayrıca sivillere yapılan saldırılar çok açık bir savaş suçudur Cenevre Sözleşmesine göre de. Savaş oluyorsa da savaşında bir hukuku, ahlakı olur. Askerler, askeri hedefler savaşta vurulur. Onlarla çarpışılır. Siviller hedef alınmaz. Ermenistan savaşın hukukuna ve ahlakına riayet etmeksizin kalleşçe siviller saldırmaktadır. Bunu bütün dünyanın görmesi lazım. Ama üzüntü duyuyoruz. Bu konu ile güya yakından ilgilenen Minsk Grubu eş başkanı ülkeler dahil olmak üzere Gence'deki katliamı ve kalleşçe yapılan saldırıları, insanlık suçlarını görmüyorlar ve buna karşı bir tavır almıyorlar. Biz biraz da buna vesile olur diye, bunu göstermeye buraya geldik "ifadelerini kullandı.