1.5 milyonluk vurgun yaptılar, duvarını deldikleri saatçide yakalandılar

Bağcılar Yenimahalle'de bir tekstil atölyesine giren hırsızlar iş yerinde bulunan çelik kasayı matkapla delip içerisinde bulunan 720 bin lira nakit para ile 15 bin dolar, 4 bin 600 Euro 370 bin liralık çek ve 300 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alıp kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri, şüphelilerin eşkallerini belirledi.
DUVARI DELİP İÇERİ GİRDİLER
Çalışmalar devam derken, Fatih Fevzi paşa Caddesi üzerinde yan taraftaki inşaat alanından duvarı delinerek içeri girilen saatçi dükkânında hırsızlık ihbarı geldi.
Hemen olay yerine giden Hırsızlık Büro ekipleri 4 hırsızı saatçiden aldıkları eşyalarla çıktıkları sırada yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte 60 bin liralık saat ele geçirildi.
HEDEFDEKİ KUYUMCUYA VARAMADILAR
Şüphelilerin inşaat alanından duvarı delerek önce saatçiye ardından ise onun yanındaki kuyumcuya geçmeyi planladıkları ileri sürüldü. Polis yolun yarısındayken, suçüstü olarak yakaladığı hırsızları gözaltına aldı. Şüpheliler, Mesut A. (46), Hüseyin E. (38), Halis E. (41) ve Erdal K.(38) Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin daha önceden de benzer suçlardan kayıtlarının olduğu tespit edildi. Hırsızların suçüstü yakalanma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.