1.5 milyonluk vurgun yaptılar, duvarını deldikleri saatçide yakalandılar

Bağcılar Yenimahalle'de bir tekstil atölyesine giren hırsızlar iş yerinde bulunan çelik kasayı matkapla delip içerisinde bulunan 720 bin lira nakit para ile 15 bin dolar, 4 bin 600 Euro 370 bin liralık çek ve 300 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alıp kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri, şüphelilerin eşkallerini belirledi.