Açık cezaevi izinleri uzayabilir

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, açık cezaevlerinde bulunan mahkûmlara, pandemi şartları nedeniyle verilen ikişer ay izin uygulamasının uzatılabileceğini söyledi. TBMM tarafından Adalet Bakanlığı'na verilen yetki süresinin kasımda dolacağını hatırlatan Bostancı, "Meclis, pandemi ortamı devam ettiği için yeniden bu yetkinin verilmesine sıcak bakıyor" dedi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü de uygun şartları taşıyan hükümlülerin izin sürelerinin 30 Eylül'den itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verildiğini açıkladı. ANKARA