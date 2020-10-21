Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Açık cezaevi izinleri uzayabilir

Açık cezaevi izinleri uzayabilir

Giriş Tarihi: 21.10.2020 ABONE OL
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, açık cezaevlerinde bulunan mahkûmlara, pandemi şartları nedeniyle verilen ikişer ay izin uygulamasının uzatılabileceğini söyledi. TBMM tarafından Adalet Bakanlığı'na verilen yetki süresinin kasımda dolacağını hatırlatan Bostancı, "Meclis, pandemi ortamı devam ettiği için yeniden bu yetkinin verilmesine sıcak bakıyor" dedi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü de uygun şartları taşıyan hükümlülerin izin sürelerinin 30 Eylül'den itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verildiğini açıkladı. ANKARA
ARKADAŞINA GÖNDER
Açık cezaevi izinleri uzayabilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA