Avukatı bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan ve tek gözünü kaybeden avukat Asilcan Tuzcu (29) olayı ile ilgili gözaltına alınan Ferdi Öğüt (38) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ



Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Ferdi Ögüt, polis tarafından adım adım takip edildi. Polis, yaptığı çalışmada Öğüt'ün evinden çıkarak bir markete girdiğini, marketten aldığı eldiveni eline taktığını ve aracıyla avukat Asilcan Tuzcu'yu evinin önüne gelerek beklemeye başladığını belirledi. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise bir adet maske ve olay günü giydiği tahmin edilen bir kazak ele geçirildi. Maske ve kazak incelenmek üzere kriminale gönderildi.