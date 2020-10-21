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Avukatı bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi

’nın Akşehir ilçesinde evinin önünde uğradığı sonucu ağır yaralanan ve tek gözünü kaybeden avukat Asilcan Tuzcu (29) olayı ile ilgili gözaltına alınan Ferdi Öğüt (38) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Muhammed Selçuk KILIÇ
Giriş Tarihi: 21.10.2020 16:38 Son Güncelleme: 21.10.2020 16:38 ABONE OL
Avukatı bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan ve tek gözünü kaybeden avukat Asilcan Tuzcu (29) olayı ile ilgili gözaltına alınan Ferdi Öğüt (38) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Ferdi Ögüt, polis tarafından adım adım takip edildi. Polis, yaptığı çalışmada Öğüt'ün evinden çıkarak bir markete girdiğini, marketten aldığı eldiveni eline taktığını ve aracıyla avukat Asilcan Tuzcu'yu evinin önüne gelerek beklemeye başladığını belirledi. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise bir adet maske ve olay günü giydiği tahmin edilen bir kazak ele geçirildi. Maske ve kazak incelenmek üzere kriminale gönderildi.

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Avukatı bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi
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