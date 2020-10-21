Başkan Yıldız, esnafa Türk ve Azerbaycan bayrağı dağıttı

Pandemi süreci nedeniyle esnaf ziyaretlerine kısa bir süre ara veren Başkan Yıldız yeni normalle birlikte Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak Emniyet Caddesinde Esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Vatandaşlara yeni normalle birlikte bu üç kurala azami ölçüde riayet edilmesi gerektiğini vurguladı. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesini Ermenistan'dan kurtarmak için başlattığı operasyonlara esnafla birlikte Azerbaycan'ın yanındayız mesajı verdi.

"ZULME HEP BİRLİKTE DUR DİYECEĞİZ"



Başkan Yıldız yaptığı açıklamada, "Bugün Emniyet Caddesinde esnafımızla bir araya geldik. Talep ve sorunlarını dinledik. Aynı zamanda farkındalık oluşturmak için Azerbaycanlı kardeşlerimizin yalnız olmadıklarını göstermek adına Türk ve Azerbaycan Bayraklarını esnafımıza ve vatandaşlarımıza hediye ettik. Esnaflarımızın olumlu tepkileri ve duaları bizleri ziyadesiyle mutlu etti. İki Devlet Tek Millet olarak Karabağ özgür olana kadar Azerbaycan'a desteğimizi sürdüreceğiz. Bu hususta bütün mecralarda tek yürek olup zulme hep birlikte dur diyeceğiz. Azerbaycan halkına maddi ve manevi desteğimizi sürdüreceğiz. Allah'ın izniyle Karabağ en kısa sürede işgalden kurtulacaktır" cümlelerine yer verdi.

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