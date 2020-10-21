Derince katliamının 22 şehidi, dualarla anıldı

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Derince köyünde 21 Ekim 1993 tarihinde bebek katili bölücü terör örgütü PKK tarafından yapılan alçak saldırıda şehit olan 14'ü çocuk, 8'i kadın toplam 22 masum sivil vatandaşımız, düzenlen törende dualarla anıldı.



Derince köyünde düzenlenen törene, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Baykan Kaymakamı ve Baykan Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, Köy ve Mahalle muhtarları, şehit yakınları ve Derince köy sakinleri ile çevre köylerden vatandaşlar katıldı. Derince köyü şehitliğinde düzenlenen tören, aziz şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından aziz şehitlerimiz için dualar edildi.

Törende vatandaşlara hitap eden Hacıbektaşoğlu, "Terör örgütü PKK'nın adının 'Bebek Katili' olarak tescil edildiği Baykan ilçemize bağlı Derince Köyü katliamında şehit olan ve aralarında 9 aylık bir bebeğinde bulunduğu 14'ü çocuk ve 8'i kadın olmak üzere 22 sivil masum vatandaşlarımız için bir aradayız. Tarihe kara bir leke olarak geçen bu katliamda şehit olan tüm vatandaşlarımızı rahmetle ve minnetle yâd ediyor, yakınlarına sabır diliyorum" dedi.

Terör örgütlerinin, bu bereketli ve kutlu topraklarda yaşayan insanımızın huzurunu bozmak, devletimizi zayıflatmak ve milletimizi bölmek için yıllarca saldırılarda bulunulduğuna dikkat çeken Vali Hacıbektaşoğlu, "Güçlü devletimiz, vatansever milletimiz sayesinde hamdolsun eli kanlı terör örgütleri bugüne kadar amaçlarına ulaşamadı, bundan sonra da asla ulaşamayacaklardır. Devletimiz her geçen gün milleti ile daha da güçleniyor. Bir olacağız, diri olacağız, hep birlikte kardeş olacağız. Alçak terör örgütlerine gerekli cevabı hep birlikte vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.



BEBEKLERİ DAHİ KATLETTİLER

Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç ise, Derince köyünde, terör örgütü PKK'nın insanlık dışı bir katliam gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, terör örgütünü lanetledi. Şehit yakını Metin Erdem de, yaşadıkları katliamın üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen Derince köyü mazlumlarının yitirilen haklarını ve kaybedilen canlarının kanlarının yerde kalmadığını biliyoruz. Acımız büyüktür, 3 aylık, 1 yıllık bebeklerimiz alçak PKK terör örgütleri tarafında katledildi. Yüce Rabbim bu alçakları kahhar ismiyle kahretsin. Devletimiz ve Milletimiz var olsun. Vatan sağ osun" dedi. Yapılan konuşmaların ardından Vali Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç ve beraberindekiler, şehit mezarlarını ziyaret ederek, şehit yakınlarına başsağlığı ve sabır dilediler.