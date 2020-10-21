Dolandırıcılar hayvan besicilerini hedef aldı: 181 hayvanı alıp ortadan kayboldular

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Şeyhyunus köyünde hayvan besiciliği yapan vatandaş, internetten satışa çıkardığı hayvanlarına talip olan kişilerce 400 bin liraya yakın dolandırıldı. Dolandırıcıların aynı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Celep maddi sıkıntıları nedeniyle 181 küçükbaş hayvanını internet üzerinden satmak istedi. Kendisine ulaşarak hayvanlara talip olan şahıslarla hayvanlarını satmak üzere anlaştı. Şüpheliler Y.A, S.T ve M.D. Şeyhyunus'a gelerek hayvanlara baktı. Celep'i kendilerinin de hayvancılıkla uğraştığını ve birkaç gün içinde mezbahaya hayvan vereceklerini ve para alacaklarını söyledi.

Y.A.

KÖYÜN HAYVANLARINI KENDİ HAYVANLARI GİBİ GÖSTERDİLER

Ankara'nın Akyurt ilçesine götürdükleri Celep'e bölgedeki bir köyün hayvanlarını kendi hayvanları gibi göstererek kandıran şüpheliler, Celep'i 'Mezbaha sırası bekliyoruz' diyerek oyaladılar. Birkaç gün boyunca misafir ederek ve teklifsiz para vererek Celep'in güvenini kazanan şüpheliler, kalan para için Celep'i 'Sen git, biz göndeririz' diyerek evine yolladılar.

Evine dönen Celep, birkaç gün boyunca ulaşamadığı zanlıları araştırdığında dolandırıcı oldukları bilgisine ulaşınca Ankara'ya giderek Akyurt Jandarma Komutanlığı'na şikâyette bulundu.

M.D.

YARISINI BAŞKASINA SATTILAR, YARISI YOK

Jandarma ekiplerinin araştırması sonucunda, dolandırıcıların hayvanlardan 95'ini Ankara'nın Bala ilçesine bağlı bir köye değerinin çok altında sattıkları belirlendi. Jandarma aracılığıyla Celep, 95 hayvanını geri alırken şüpheliler de gözaltına alınarak tutuklandı. 4 günlük tutukluluk sürecinin ardından 70 hayvanın kesildiğini, kalan hayvanları bularak Celep'e teslim edecekleri taahhüdünde bulunarak serbest kaldılar.

Dolandırıcılar tarafından alıkonulan 86 koyununu geri isteyen Celep, SABAH'a konuştu.

Raif Celep

ÇOK SAYIDA BESİCİYE AYNI TEZGÂH

Celep; bireysel araştırmaları sonucunda Çankırı, Ankara, Çorum ve çevresinde birçok besicinin aynı kişilerce aynı yolla dolandırıldığını öğrendiğini söyledi. Celep, kendisinin ulaştığı bir mağdur vatandaş, ameliyatı için hayvanlarını satmak isterken dolandırılınca canına kıymak istediğini belirtti.

Bu süreçte maddi durumunun çok daha kötü bir hâl aldığını aktaran Celep, hayvanlarına gözü gibi baktığını, kuzularını evlerinin içinde beslediğini maddi imkânsızlıklar dolayısıyla satmak zorunda kaldığını ancak böyle bir olayın başına geldiğini anlattı.

S.T.

Celep ayrıca şahısların dolandırıcılıkla ele geçirdiği hayvanları, başkalarına yok paraya satarak haksız kazanç sağladığını dile getirdi.

Öte yandan; Şüphelilerden Satılmış Türkcan'nın canlı hayvan hırsızlığı suçundan 2 yıl hapis yattığı, Y.A'nın ise canlı hayvan hırsızlığından ceza aldığı ve denetimli serbestlikten yararlandığı öğrenildi.