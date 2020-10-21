Evlat nöbeti tutan annelerden HDP’li Tosun’a tepki: Suçlarını bildikleri için saldırıyorlar

Diyarbakır'da, HDP önünde ailelere hakaret ederek tehditler savuran Milletvekili Remziye Tosun'a aileler tepki gösterdi. Tosun, evlatlarını isteyen annelere, "İt, alçak, kemiğiniz az, satılmış köpek" diyerek ailelere hakaret etti ve saldırdı.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP önünde evlat nöbeti 162 ailenin oturma eylemi sürüyor. Bir yılı aşkındır devam eden eylemde HDP'li vekillerin ailelere hakaret ve tehditlerine bir yenisi daha eklendi. HDP'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle bugün aralarında Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un da aralarında bulunduğu bir grup partili il başkanlığında toplandı. HDP'liler kutlama yaparken, aileler evlatlarını Milletvekili Remziye Tosun'dan istedi. Binadan çıkan Tosun'a doğru yürüyen aileler, "Evladımızı siz dağa gönderdiniz, çocuklarımızı istiyoruz" diye tepki gösterdi. Aracına doğru giden Remziye Tosun, araca binmekten vazgeçip üzerine doğru yürüdüğü ailelere, hakaret edip, tehditler savurdu. Ailelerin sert tepki göstermesi sonucu Tosun, aracına binerek uzaklaştı. Tosun'un hakaret ve tehditlerine maruz kalan anneler, SABAH'a konuştu.

"O DA BİR ANNE, AMA GÖREVİNİ YERİNE GETİRMİYOR"



İki yıla yakındır evladı Mustafa için nöbet tutan Ayşegül Biçer, "O da bir anne ama annelik görevini yerini getirmeyen biri. Bize burada hakaret edeceğine, kandırıp ya da zorla dağa kaçırdıkları evlatlarımızı bize versinler. Ne yaparsalar yapsınlar, buradan ayrılmayacağız" dedi. Kanser hastası olmasına rağmen evlat nöbetini sürdürmeye devam eden ve milletvekili tarafından hakarete uğrayan anne Biçer, kendilerini sürekli tehdit edip hakaret eden Remziye Tosun hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

"SUÇUNU BİLDİĞİ İÇİN SALDIRIYOR"



Oğlu Özkan için günlerdir eylem yapan baba Süleyman Aydın, "HDP binasından çıkan Remziye Tosun'a 'sayın vekilim evlatlarımızı istiyoruz, bu konuda bize yardım edin" dedik. Karşılık olarak bize, "siz burada olduğunuz için rahatsız" dedi. Bizde "siz rahatsız olduğunuz için oturma eylemimizi sürdüreceğiz" diyince bize saldırmaya başladı. Biz burada evladımız için mücadele ederken, Remziye Tosun HDP'ye her geldiğindi bizi tehdit edip, hakaret ediyor. Bir kadına, bir anneye, sözde halkı temsil eden milletvekiline yakışmayan harekât ve sözler ağzından çıkıyor" ifadelerini kullandı. Oğlu Ramazan için mücadele eden annelerden Mevlüde Üçdağ ise, "Biz burada çocuklarımızı almak için duruyor. Onlar suçlarını bildiği için bize saldırıyorlar" dedi.

"HESABINI SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



Aylardır dağa kaçırılan kızı Songül'e kavuşma ümidiyle evlat nöbetini sürdüren anne Fatma Akkuş, "Çocuklarımızı dağa götürenlerin yakasından ellerimizi çekmeyeceğiz. Onlar bu binada çocuklarımızı kandırıp dağa götürüyor. Bizde haklı olarak burada evlatlarımız için mücadele ediyoruz. Çocuklarımızı getirecekleri yerine bize hakaret ediyorlar. Bunu kabul etmiyoruz. Hesabını onlardan soracağız. Remziye Tosun bize annelere sürekli saldırıp hakaret ediyor. Çünkü suçlu olduğunu biliyor, bu nedenle annelere saldırıyor" dedi.

AK PARTİ'DEN TOSUN'A TEPKİ



Diyarbakır'da terör örgütü tarafından dershane önünde yapılan bombalı saldırıda oğlu Eren Şahin'i şehit veren AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, annelere hakaret eden HDP'li Remziye Tosun'a tepki gösterdi. SABAH'a konuşan AK Partili milletvekili Eronat, şöyle dedi: "Orada bir yıldan beridir, evladı terör örgütü tarafından dağa kaçırılan anneler, oturma eylemini sürdürüyor. HDP'li özellikle kadın milletvekilleri her defasında annelere, hakaret edip tehditler savuruyor. Buna bir yenisi daha eklendi. TBMM çatısı altında bulunduğumuz, hem de Diyarbakırlı bir kadın vekil, annelere ağza alınmayacak kelimeler ve hakaretlerde bulunuyor. Kendisine bile iade edemeyeceğimiz, kelimeleri bir kadın olarak kendine yakıştırıyor ve orada evlat acısı yaşayan annelere sarf ediyor. O da bir anne, bu tür davranışları yapmamalıydı. Yazıklar olsun."