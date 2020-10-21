İşte medyaya kanca atan BAE ajanı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İstihbarat Servisi'nin adına Türkiye'de yaşayan Arap muhalifler hakkında bilgiler toplayan BAE Ajanı Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi ve Sakarya'da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Filistin asıllı Ürdün vatandaşı olan ve 2009 yılından bu zamana BAE İstihbarat Servisi adına çalıştığı kaydedilen Al Astal, BAE İstihbarat Servisi'ne bilgi verecek Arap gazetecileri araştırıyor ve muhalifler hakkında bilgiler topluyordu. Astal'ın BAE İstihbaratı'na birçok rapor sunduğu belirlendi. Al Astal'ın BAE İstihbarat Servisi'ne 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili ve yeni darbe girişimi olasılıklarıyla ilgili raporlar sunduğu da öğrenildi.İfadesinde suçunu itiraf ettiği ve MİT'e çok sayıda bilgi-belge vererek BAE İstihbarat Servisi ile bağlantısını kabul ettiği belirtilen Al Astal'ın verdiği bilgilerle birlikte BAE İstihbarat Servisi için faaliyet yürüten çok sayıda kişinin ismen deşifre edildiği belirtiliyor. Kendisini 'Gazeteci' olarak tanıttığı ve Müslüman Kardeşler'e 'BAE karşıtı gazeteci' maskesiyle sızarak bilgi ve belge topladığı da kaydedilen Al Astal'ın Türkiye'ye başka bir Arap ülkesinin pasaportuyla geldiği ve uzun yıllar boyunca Arap muhalif gazeteci ağlarına sızdığı ifade edilmişti. Al Astal'ın BAE İstihbarat Servisi'ne özellikle İslam coğrafyasındaki ilişkilere dair bilgiler aktardığı da bilgiler arasında.Al Astal'ın Türkiye'deki BAE karşıtlarını raporlaması dışında iç ve dış politikaya ilişkin gelişmeleri Dubai'ye aktardığı da öne sürüldü. BAE Ajanı olan Al Astal'ı yönlendiren İstihbarat Servisi Elemanı Ebu Ali'nin açık kimliği de deşifre edildi. İstihbarat Servisi Elemanı Ebu Ali'nin Türkiye'yi uluslararası alanda zor durumda bırakacak veri araştırması yaptığı ve Türkiye aleyhine istihbarat topladığı belirtiliyor.