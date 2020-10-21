İYİ Parti’de FETÖ çatlağı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, önceki gün katıldığı bir televizyon programında, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun 'FETÖ'cü' olduğu imasında bulunması partiyi karıştırdı. Özdağ, "FETÖ'cü bir sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsanız, öncesindeki başkan ve sonrasındaki başkan FETÖ'cüyse, bu arada FETÖ'yle ilgili yıllar boyunca bir tane olumlu veya olumsuz açıklamanız yoksa, sosyal medya hesaplarınız bomboşsa, bu şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır" dedi. Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu söyleyen Özdağ, "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk İş Adamları Derneği'nin başkan yardımcılığını yapmış" diye konuştu. Kavuncu ise hakkındaki iddiaların iftira olduğunu öne sürerek Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. İstanbul'da görev yapan İYİ Partili 39 ilçe başkanı da Ümit Özdağ'ın partiden ihracını talep etti. Özdağ'ın danışmanı Hüseyin Evren Kavas da görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bu arada FETÖ'nün Fuat Avni hesabını kullanan Said Sefa'nın Özdağ'a yönelik saldırıya geçmesi dikkat çekti.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Özdağ'ın iddialarıyla ilgili, "Sayın Buğra Kavuncu, bugün Sayın Ümit Özdağ'a sözlerini, iddialarını ispatlayabilmesi için bir imkân sunuyor. Kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunuyor. Dolayısıyla onu hep beraber göreceğiz" diye konuştu. Bir gazetecinin, "Özdağ, partinin HDP ile yakınlaştığını söyledi" şeklindeki ifadesi üzerine ise Akşener, "O çok büyük bir yalandır. Yalancıdır bunu söyleyen" karşılığını verdi. ANKARA