İYİ Parti'de son dakika! FETÖ'cü krizi adliyede devam edecek: Kavuncu'dan flaş adım

Özdağ'ın kendisine iftira attığını savunan ve son dakika kararıyla suç duyurusunda bulunan Kavuncu, İstanbul'daki ilçe başkanlarının hemen hemen tamamı ile birçok il başkanının yanında olduğunu da söyledi.

NASIL BAŞLADI? "İspat şansı tanıyacağız" demişti. Bunun üzerine İYİ Parti il Başkanı Kavuncu ve ilçe başkanlıkları suç duyurusu için organize olmuştu. İYİ Parti'de Milletvekili Ümit Özdağ siyaset kulislerine bomba gibi düşen bir son dakika açıklaması yaparak İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmiş, Genel Başkan Meral Akşener konuyla ilgili tepki göstermiş ve suç duyurusunu işaret ederek

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA: BU ÇİRKİN TAVIR KABUL EDİLEMEZ

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlık Divanı yaptığı açıklama, İYİ Parti milletvekili Ümit Özdağ'ın iddialarının tüm teşkilatı üzdüğü belirtilerek "Bu üzüntünün nedeni son yıllarda ülkemizin hukuk devleti çizgisini ısrarla kaydırmaya çalışanlara tüm gücümüzle karşı koymamıza rağmen; bilgisiz/belgesiz, afaki söylemlerle sırf kendisine siyasi alan yaratmak, koltuk hırsının göze indirdiği perde ile hem Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e hem de göreve geldiği günden bu yana canla başla çalışan İl Başkanımıza yönelen bu iftiraların sahibi milletvekilinin, hukukun temel ilkelerinden olan 'İddia sahibi iddiasını ispatla mükelleftir' sözünü hiçe saymasıdır" denildi.

Son dakika haberi... Meral Akşener'den canlı yayında flaş açıklama! Ümit Özdağ'ın "İl başkanımız FETÖ'cü" çıkışı hakkında... | Video

Söz konusu divan açıklamasında "Çamur at izi kalsın mantığıyla hareket edenlere sözümüz; Biz İYİ Parti İstanbul Başkanlık Divanı olarak İl Başkanımızın sonuna kadar yanında ve destekçisi olmakla beraber, bu çirkin tavır sahiplerine müsaade etmeyeceğimizi altını çizerek belirtiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ÖZDAĞ'IN AÇIKLAMALARI

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ katıldığı bir TV programında gündeme ve partisine ilişkin konularla ilgili açıklamalar yaptığı sırada İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etti. Özdağ olumlu ya da olumsuz bir FETÖ yorumunda yıllarca bulunmayan Buğra'nın bu tavrının kabul edilemez olduğunu açıklamıştı.

İşte Özdağ'ın İYİ Parti'yi karıştıran açıklamaları;

İYİ Parti'li Ümit Özdağ'dan flaş itiraf! "İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, FETÖ'cüdür!" | Video