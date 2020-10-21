Macron’un asıl gayesi İslam’la hesaplaşmak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) Üye ve Gözlemci 68 ülke Diyanet İşleri Bakanları ve Başmüftüleri İstişare Toplantısı'na videokonferansla katıldı. İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:Dünya genelinde her gün ortalama bin Müslüman kardeşimizi teröre veya şiddete kurban veriyoruz. Bilhassa ırkçılık, kavmiyetçilik, mezhepçilik ve terör fitnesi, İslam âlemini içeriden çökerten sorunlar haline gelmiştir. Ölenin de öldürenin de "Allah-ü Ekber" dediği bir tabloyu bizim kabul etmemiz, içimize sindirmemiz asla mümkün değil. "Haksız yere bir insanı öldürmeyi tüm insanlığı öldürmek" olarak kabul eden dinin mensupları katliam yapamaz.Müslümanlar kardeş kavgasına tutuşmuşsa, sebebi Kur'an ve sünnetten uzaklaşmamızdır. Bizim ne Sünnilik ne de Şiilik diye bir dinimiz var; dinimiz İslam'dır. Allah'a kulluğun dışında paye arayan büyük gaflet içinde. Biz üstünlüğün takvada olduğuna inanıyor, böyle iman ediyoruz. Emperyalistlerin bizi Şii-Sünni, siyah-beyaz, Türk- Kürt-Arap, Farisî diye bölmesine müsaade etmeyeceğiz. Siyasi tartışmaların ümmet bilincimizi gölgelemesine, kardeşlik hukukunu zedelemesine izin vermeyeceğiz.İnsanlar, dini alandaki susuzluklarını, sahih kaynaklardan gideremezlerse, DEAŞ, FETÖ, EŞ ŞEBAB, BOKO HARAM gibi terör örgütlerinin sapkın yapılarının pençesine düşer.Müslümanların içinde bulunduğu üzücü manzara emperyalistlere ve İslam düşmanlarına cesaret vermektedir. İslam'ın yükselişinden rahatsız olanlar, bizzat kendilerinin sebep olduğu krizleri öne sürerek, dinimize saldırmaktadır. İslam ve Müslüman karşıtı söylemler, günümüzde Batılı siyasetçilerin başarısızlıklarını örtmek için başvurdukları en kullanışlı aparatlardır. Yakın zamanda gündeme getirilen "Fransız İslam'ı", "Avrupa İslam'ı", "Avusturya İslam'ı" gibi kavramlar, bunun en son örnekleri. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un başını çektiği bu tür girişimlerin esas gayesi, İslam'la ve Müslümanlarla hesaplaşmaktır. "Aşırılıkla mücadele" kisvesi altında terörle mücadeleden ziyade; zulme tepki vermeyen, zalime ses çıkarmayan pasif, pısırık, korkak, iddiasız bir Müslüman vatandaş profili hedefleniyor.