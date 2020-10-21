'Marihuana' servisinde suçüstü yakalandı

İstanbul'da polislerin dikkatini çekmemek için siparişlerini aldığı uyuşturucu maddeleri adreslere taksilerle götüren bir uyuşturucu satıcısı 102 gram "Marihuana" ile suçüstü yakalandı.

İstanbul Bahçelievler'de bir ticari taksiyi çeviren polisler, dikkat çekmemek için ticari taksilere binerek siparişlerini aldığı uyuşturucu maddeleri adreslere servis eden H.G.'yi (22) suçüstü yakaladı. İddialara göre H.G., küçük poşetlere yerleştirerek tek tek paketlediği ve satışa hazır hale getirdiği toplamda 102 gram "Marihuana" maddesiyle suçüstü yakalandı.

H.G., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Şüpheli H.G.'den uyuşturucu madde satın aldıkları saptanan ve "Uyuşturucu Madde Kullanma veya Bulundurmak" suçundan haklarında yasal işlem yapılan üç kişi ise ifadelerinde H.G.'nin kendilerine uyuşturucu madde temin ettiğini itiraf etti. İddialarına göre; H.G. uyuşturucu maddeleri adreslerine taksiyle götürdüğü söz konusu kişilerden taksi paralarını da temin etti.