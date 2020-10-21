Uyuşturucuyla mücadele kapsamında vatandaşı bilgilendirmek için gezen 'Narko TIR' Narkotik Şube ekiplerince Esenyurt Meydanı'na kuruldu. 'Narko TIR'ın yarın akşama kadar meydanda kalacağı öğrenildi.



Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş dün kurulan Narkotik Eğitim TIR'ını inceledi. 3 gün boyunca özellikle gençler uyuşturucunun zararları ve uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirilecek.



Vatandaşlar TIR'ın içinde kurulan ekranlardan kapsamlı bilgi alabilecek.

‘Narko TIR’ ilçe ilçe gezecek | Video