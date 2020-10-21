Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri ‘Narko TIR’ ilçe ilçe gezecek

‘Narko TIR’ ilçe ilçe gezecek

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında vatandaşı bilgilendirmek için gezen 'Narko TIR' ekiplerince Meydanı'na kuruldu. 'Narko TIR'ın yarın akşama kadar meydanda kalacağı öğrenildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 21.10.2020 15:07 Son Güncelleme: 21.10.2020 15:11 ABONE OL
‘Narko TIR’ ilçe ilçe gezecek

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında vatandaşı bilgilendirmek için gezen 'Narko TIR' Narkotik Şube ekiplerince Esenyurt Meydanı'na kuruldu. 'Narko TIR'ın yarın akşama kadar meydanda kalacağı öğrenildi.

Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş dün kurulan Narkotik Eğitim TIR'ını inceledi. 3 gün boyunca özellikle gençler uyuşturucunun zararları ve uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirilecek.

Vatandaşlar TIR'ın içinde kurulan ekranlardan kapsamlı bilgi alabilecek.

‘Narko TIR’ ilçe ilçe gezecek | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
‘Narko TIR’ ilçe ilçe gezecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA