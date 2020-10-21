Selam kumpasında 73 ağırlaştırılmış müebbet talebi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Selam Tevhid kumpasına ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin aralarında bulunduğu 90 sanıklı davada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün ve Ömer Köse'nin de aralarında bulunduğu 73 sanığın "Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Savcı, sanıklara ayrıca "Silahlı terör örgütü yöneticisi ve üyesi olma", "Özel hayatın gizliliğini ihlal", "Resmi belgede sahtecilik" gibi birçok suçtan yüzlerce yıl hapis cezaları verilmesini talep etti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı Muhammed İkbal Anar'ın açıkladığı esasa ilişkin mütalaada, FETÖ'cü hainlerin, uydurma terör örgütü soruşturması ile binlerce insanı, kurum ve kuruluşları yasadışı dinlediği, Cumhurbaşkanı ve bakanları da danışmanları üzerinden dinledikleri kaydedildi.Mütalaada, kırmızı bültenle aranan firari sanıklar Fetullah Gülen, Emre Uslu, Murat Çetiner ile haklarında yakalama kararı olan Alper Akbulut, Aytekin Koçak, Bilal Gümüşdağlı, Faruk Kıvrak, Hasan Basri Kahraman, Kılıç Aslan, Ömer Özüyılmaz, Ramazan Bolat, Reşat Nuri Polat ve Serdar Bayraktutan'ın soruşturma ve kovuşturma aşamasında savunmalarının alınamadığı belirtildi. Yargılamanın sürüncemede kalmaması ve hak kayıplarına yol açılmaması adına firari sanıkların dosyalarının ayrılması ve diğer sanıklarla ilgili hükmün açıklanması talep edildi./ SABAH