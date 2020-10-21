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Son dakika: 21 köy ve 1 kasabayı kurtardı

ordusunun 21 köy ve 1 kasabayı işgalden kurtardığı bildirildi

AA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 19:34 Son Güncelleme: 21.10.2020 19:48 ABONE OL
Son dakika: Azerbaycan 21 köy ve 1 kasabayı kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 21 köy ve 1 kasabanın Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azərbaycan ordusu Fuzuli ilinin Gecegözlü, Aşağı Seyitahmetli ve Zerger, Cebrail ilinin Belend, Papı, Tulus, Hacılı ve Tinli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu.

İlham Aliyev, bir başka paylaşımında Zengilan ilinin Mincivan kasabası ile Hurama, Humarlı, Sarıl, Babaylı, Üçüncü Ağalı, Hacallı, Gırah Müşlan, Üdgün, Turabad, İçeri Müşlan, Melikli, Cahangirbeyli ve Baharlı köylerinin kurtarıldığını bildirdi.


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Son dakika: Azerbaycan 21 köy ve 1 kasabayı kurtardı
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