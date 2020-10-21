SON DAKİKA HABER: Bakan Fahrettin Koca 21 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de koronavirüs son durum tablosu!

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 21 Ekim corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 21 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

21 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 943 Kovid-19 testi yapıldı, 2013 kişiye hastalık tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1504 oldu, son 24 saatte 1507 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 308 bin 446'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; "Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak tedbirlere birlikte uyarak mümkün."

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 116.565

HASTA SAYISI: 1894

VEFAT SAYISI: 74

İYİLEŞEN SAYISI: 1.512

'TEDBİRLERE UYARAK BİRLİKTE MÜCADELEYE DESTEK VERİN'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 1894 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1545'e yükseldi. Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz. Tedbirlere uyarak birlikte mücadeleye destek verin" değerlendirmesinde bulundu.