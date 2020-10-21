Son dakika haberler... 20 Ekim 2020 Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu

11 Mart 2020 tarihi itibariyle ülkemizde de görülmeye başlanan corona virüs pandemisiyle ilgili yurt ve dünyadan son dakika haberleri geliyor. Yaz aylarında azalış gösteren koronavirüs vaka ve ölü sayıları havaların soğumaya başladığı sonbahar aylarında artışa geçmiş, günümüzdeyse Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kontrol altına alındığı açıklanmıştı. Öte yandan salgın başından bu yana Sağlık Bakanlığı filyasyon uzmanları tarafından elde edilen entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta verileri Bakan Koca tarafından günlük tablo formatıyla Twitter'dan ve Bilim Kurulu Toplantıları sonrası canlı yayında vatandaşlarımıza duyuruluyor. Öte yandan bugün için (20 Ekim 2020 Salı) 20 Ekim korona tablosu ve günlük son durum tablosu bilgilerinin paylaşılmasını bekleyenler 20 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuna yanıt arıyor.

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU? (20 EKİM 2020 SALI)

Sağlık Bakanlığı uzman ekipleri tarafından yapılan filyasyon çalışmalarıyla elde edilen entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayılarının yer aldığı 20 Ekim korona tablosu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Tüm detaylar ile son dakika haberlerini buradan öğrenebilirsiniz…