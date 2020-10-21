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Son dakika: İçişleri'nden 'sokağa çıkma yasağı' iddialarına yanıt!

Son dakika..., '' Reuters kaynaklı “'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir'' açıklamasında bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 19:48 Son Güncelleme: 21.10.2020 21:03 ABONE OL
Son dakika: İçişleri'nden 'sokağa çıkma yasağı' iddialarına yanıt!

Son Dakika... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebileceği" iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Çataklı, haberin tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

"HABER TAMAMEN ASILSIZDIR"

Bakan Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Reuters kaynaklı 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: İçişleri'nden 'sokağa çıkma yasağı' iddialarına yanıt!
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