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Son dakika: ve 'da operasyonu! 6 kişiye gözaltı

merkezli iki ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 09:18 Son Güncelleme: 21.10.2020 09:23 ABONE OL
Son dakika: Van ve Bursa'da FETÖ operasyonu! 6 kişiye gözaltı

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, örgüt mensuplarıyla irtibat/iltisak içinde bulundukları tespit edilen 7 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Van ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 şüpheliyi yakaladı.

Diğer şüphelinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

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Son dakika: Van ve Bursa'da FETÖ operasyonu! 6 kişiye gözaltı
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