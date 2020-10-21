Teröristin babası da 'yeşil' listede yer alıyor

Hatay'ın Amanoslar ilçesinde sağ yakalanan "gri" listedeki PKK'lı terörist Yoldaş Selim Çelik'in babası HDP eski milletvekili Demir Çelik'in de "yeşil" kategoride arandığı belirlendi.

Amanoslar'da güvenlik korucularının operasyonu neticesinde, 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi. Sağ olarak ele geçirilen terörist, halen yurt dışında kaçak olan BDP eski Genel Başkanı, 24. Dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in "gri" kategoride aranan oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu ortaya çıkarken, Çelik'in de oğlu gibi arananlar listesinde yer aldığı belirlendi.

Eski HDP Muş Milletvekili Demir Çelik, İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden Arananlar Listesi'nde yeşil kategoride bulunuyor. Diyarbakır'da görülen terör örgütü PKK/KCK ana davasında aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası onanan eski HDP Milletvekili Çelik'in İçişleri Bakanlığı'nın, 'Terörden Arananlar Listesi'ne eklendi. 1 milyon lira ödüllü "yeşil" listede yer alan Çelik, halen yurt dışında olduğu belirtiliyor. Muş Varto doğumlu olan Demir Çelik, 2004'te bu ilçede BDP'den belediye başkanı seçildi. 2008'de BDP Genel Başkanı olan Çelik, 2010 yılına kadar bu görevini yürüttü. Çelik, 2011'de ise Muş milletvekili olarak TBMM'ye girmişti.