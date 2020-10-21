Yurt Dışından Türkiye’ye Gelen ve Giden Yolculara ortalama 3 Saatte Kovid-19 testi

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1 Temmuz itibarıyla Türkiye'nin 6 havalimanında Kovid-19 test merkezleri kuruldu. Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının 11 Mart'ta tespit edilmesinin ardından dış hat uçuşları durdurulmuş, salgının kontrol altına alınmasının ardından 11 Haziran'da uçuşlar yeniden başlatılmıştı.

Dış hat uçuşlarının başlamasıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının yaptığı ortak çalışma kapsamında 1 Temmuz'a kadar turistik havalimanlarının tamamında Kovid-19 test merkezlerinin açılmasına karar verildi. Sağlık personeli, Türk vatandaşları ve turistlerin yurt dışına çıkışlarda gideceği ülke tarafından istenen PCR testlerini ve Türkiye'ye tatil için gelen misafirlerin havalimanına kurulan termal kameralarca vücut ısıları yüksek olduğunun tespit edilmesi durumunda numuneler almaya başladı.

SONUÇLAR ORTALAMA 3 SAATTE ÇIKIYOR

Özel kıyafetli 20 sağlık çalışanının 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığı laboratuvarda, özel kabine alınan yolcudan ağız ve burnundan çubukla sürüntü örneği alınıyor. Özel kaplar içerisine konulan numuneler laboratuvarda inceleniyor ve yaklaşık 3 saatte sonuç veriliyor.

Testlerin sonuçları uzman doktorlar tarafından inceleniyor ve burada Sağlık Bakanlığının sistemine yükleniyor. Sonuçlar yolculara da Türkçe ve İngilizce teslim ediliyor. Türkiye'den ayrılan yolcular, gittikleri ülkelerde istenmesi hâlinde bu sonuçları yetkililere teslim ediyor.

İSTANBUL HAVALİMANI GÜNDE 38-40 BİN TEST YAPABİLECEK

İstanbul Havalimanı'nda kurulan test merkezi, 6 havalimanına kurulan merkezlerden en büyüğü. İGA Operasyon Kontrol Merkezi Direktörü Fatih Mere, basın mensuplarına yaptığı açıklamada test merkezinin dış hatlarda iki ayrı noktada kurulan toplam 5 bin metrekarelik alanda, günlük 40 bin test yapılabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Fatih Mete, merkezle ilgili şu bilgileri aktardı: "50 adet numune alma kabinimiz var. Saatlik kapasitesi 2 bin. 24 saatte 38-40 bin test yapılabilir. Sürüntü veren yolcuların test işlemleri için numuneler herhangi bir hastaneye gönderilmeyecek, burada kurulan laboratuvarlarda sonuçlandırılacak. Bu bize büyük bir zaman kazandıracak. Bulunduğumuz alan 4 bin metrekare. Ayrıca terminalin kara (bilet ve bagaj işlemlerinin yapıldığı alan) tarafında da bin metrekarelik bir alan kuruldu. Toplam 5 bin metrekarelik alanda bu hizmeti vereceğiz. Hem gelen yolcuya hem giden yolcuya test yapabilecek şekilde hazırlıklarımız tamamlandı.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA KOVİD-19 TEST SONUCU 2,5 SAATTE ALINABİLECEK

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan seyahat eden yolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunu 2,5 saatte alabilecek.

Sabiha Gökçen Havalimanı Gelen Yolcu katında bulunan PCR Test Merkezi Sorumlusu Dr. Müjdat Aytekin, yaptığı açıklamada, test merkezini bir süre önce devraldıklarını ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve 5 şirketten oluşan bir konsorsiyum olduklarını belirtti.

Konsorsiyumdaki şirketler arasında PCR testlerinin yapıldığı kitleri üreten firmalar da olduğunu ifade eden Aytekin, test yaptıracak yolcuların ilk olarak merkezden sıra numarası aldığını söyledi.

Yolculardan alınan örneklerin havalimanındaki laboratuvarda incelendiğini ve 3 saat içinde sonuçları kendilerine bildirdiklerini dile getiren Aytekin, "Sistemde bir takım iyileştirmeler yaptık. Bu iyileştirmeler sayesinde de sonuç verme süresini düşürdük. Bugünden itibaren 2,5 saat içerisinde test sonucu veriyor olacağız. Kabul edersiniz ki insanlar buraya bir yerlere ulaşmak için geliyorlar. Bu işlemleri en kısa zamanda yerine getirmemiz lazım ki onlar da uçaklarına ve gidecekleri yerlere zamanında yetişebilsinler." ifadelerini kullandı.

Müjdat Aytekin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının test sonuçlarını e-devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden öğrenebileceklerini, yabancı yolculara da sonuçları hem bankolardan ıslak imzalı olarak hem de elektronik ortamda ilettiklerini kaydetti.