‘Afrin’de emperyalist güçlerin tetikçilerini toprağa gömdük’

MECLİS Genel Kurulu'nda partisinin "6-7-8 Ekim olaylarına ilişkin" araştırma önergesi üzerinde konuşan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün "Kobani, Afrin ve İdlib'i işgal etmenin suç olduğu"nu söylemesi sert tartışmalara neden oldu. Söz alarak HDP'li Bülbül'ün sözlerini geri almasını isteyen AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, "Türkiye Cumhuriyeti devleti Afrin'de, Kobani'de emperyalist güçlerin tetikçilerini toprağa gömmüştür ve toprağa gömmeye devam edecektir. Bir milletvekili çıkıp Türkiye Cumhuriyeti devletinin teröristlere karşı vermiş olduğu mücadeleyi sulandırarak 'İşgal etmiştir' diyemez, hiç kimsenin bu haddi yoktur" dedi.