Asıl faillikten müebbet hapis

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi, Anayasayı ihlal ve iki polis memurunun şehit edilmesine yönelik davada 18 yıl hüküm giyen Cumhurbaşkanlığı eski Başyaveri Ali Yazıcı için yerel mahkemenin cezası, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce cezanın az olması nedeniyle bozulmuştu. Tekrar ele alınan dosyada daha önce "suikaste yardım ve yataklık ettiği" gerekçesiyle 18 yıl hapis cezası verilen Ali Yazıcı'nın olayın "aslî faili" olduğu hükmedilerek cezası müebbet hapse çevrildi.Temmuz ayındaki karar duruşmasının ardından gerekçeli kararını kaleme alan Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göre Ali Yazıcı, Cumhurbaşkanı Başyaveri olmasına rağmen, 15 Temmuz gecesi boyunca Cumhurbaşkanı ile hiçbir şekilde temas kurup emir ve talimatlarını isteme gereği duymadı. Yazıcı'nın darbeci askerlerle eylem ve fikir birlikteliği içerisinde olduğu değerlendirmesi yapılan karara göre, darbe girişimi kapsamında Cumhurbaşkanına suikast suçunun planlama, hazırlık ve organizasyonu içinde yer alan ve başyaver olan Yazıcı'nın suikastin başarıyla tamamlanması bakımından yapılan iş bölümünde yer aldı.Aynı davada müebbet hapis cezası alan Dalaman Deniz Hava eski Üs Komutanı Cenk Bahadır Avcı da suikast girişimi suçundan beraat etmişti. Avcı'ya 'Anayasa'ya ihlal ve darbeye yardım ve yataklık' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Mahkeme verdiği kararda takdir hakkını kullanarak ceza indirimi yapmadı.