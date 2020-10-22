Emniyet Müdürü'nden 2 trafik polisine 'maske' cezası

Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'ın talimatıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Bolu ziyareti kapsamında görevli olan 2 trafik polisine maske takmadıkları gerekçesiyle ceza uygulandı.

Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'ın talimatıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Bolu ziyareti kapsamında görevli olan 2 trafik polisine maske takmadıkları gerekçesiyle ceza uygulandı. Bolu Valiliğinde gerçekleştirilen turizm toplantısına katılmak üzere kente gelen Bakan Ersoy için alınan güvenlik önlemleri kapsamında çok sayıda emniyet mensubu da görevlendirildi. Bu sırada İl Emniyet Müdürü Erdoğan, görev alan iki polis memurunun maskesiz olduğunu fark etti. Erdoğan, telsizden anons yaparak, maskesiz görev alan personel hakkında gerekli yasal işlemin yapılması talimatını verdi.

BU İKİNCİ OLAY

İki yıl öncede Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olan Aydın Aksoy'da, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görev yapan trafik polisi Mehmet Aslı'ya, trafik kurallarına uymadığı gerekçesiyle 108 TL trafik cezası kesmişti. Bu olayın ardından şimdi de Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'da 2 trafik polisine ceza kestirmesiyle birlikte ikinci olay gerçekleşmiş oldu.