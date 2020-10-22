FETÖ operasyonunda 6 tutuklama Tutuklananlar arasında eski general de var

FETÖ/PDY terör örgütünün TSK´daki mahrem yapılanmasına yönelik Balıkesir, Ankara, Bayburt, Şırnak, Kilis, Sakarya, Hatay ve Aydın´da 16 Ekim Cuma günü düzenlenen operasyonda, darbe girişiminde faaliyette bulundukları tespit edilen ve meslekten ihraç edilerek rütbesi ere düşürülen 1 tuğgeneral, 3 albay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 2 astsubay ve 2 uzman erbaş olmak üzere gözaltına alınan 12 şüpheliden 6´sının sorgusu tamamlandı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden eski Tuğgeneral İ.T., ihraç Kurmay Albay M.T., aktif görevde Binbaşı M.C.Y., aktif görevde Yüzbaşı Ü.G., aktif görevde Yüzbaşı E.D. ve ihraç Yüzbaşı Y.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan 1 şüpheli subayın firar olduğu, diğer şüpheli astsubayın da yurt dışı görevinden döndüğü ve karantina sonrası ifadesinin alınacağı öğrenildi.