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’nin iftirasına yargı tokadı

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Giriş Tarihi: 22.10.2020 ABONE OL
İBB’nin iftirasına yargı tokadı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB). büyük bir skandala imza atarak başörtülü İSMEK sorumlularının eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli tarafından aşağılanmasını sahiplendi ve mağdurlar hakkında "çay ve kahve ikram ettiler" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık, mağdurlar hakkında kovuşturmaya yer olmadığına hükmederek, İBB yönetimine hukuk dersi verdi. İBB'nin personel şirketi İstanbul Personel Yönetim A.Ş. tarafından 26 eski İSMEK yöneticisi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda, İSMEK'lerde kursiyerlerden mevzuata aykırı olarak para toplandığı, usulsüz şekilde kantin işletildiği ileri sürülmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturmada İSMEK eski yöneticilerine kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Takipsizlik kararında "Kursiyerlerin faydalanması amacı ile kurs bünyesinde çay ve kahve demlenmesinin ya da satışının" güveni kötüye kullanma suçunu oluşturmayacağı belirtildi.
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İBB’nin iftirasına yargı tokadı
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