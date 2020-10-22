Kılıçdaroğlu, her köşeye sıkışınca hakimlere saldırıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yargıda istemediği kararlar çıkınca, o kararı veren hakim, savcıları hedef alan açıklamalar yapıyor. Bunu her seferinde sistematik bir şekilde yapan Kılıçdaroğlu, en ağır ifadelerle yargıyı yıpratıcı ifadeler kullanıyor. Kılıçdaroğlu'nun geçmişte hakim savcılara yönelik kullandığı "alçak", "namert" gibi ifadeler kamuoyunda tepki toplamıştı.

CHP Genel Başkanının hakaret ve iftira içeren ağır ithamlarından bazıları şöyle:



* "Gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum olan Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) hak ihlali kararı vermiş, ancak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına, hükmünün aynen ifasına karar vermişti. Kılıçdaroğlu, 13 Ekim'de mahkeme kararının hemen ardından Berberoğlu'nun yeniden yargılanmamasına tepki gösterdi ve bu kararı veren hakimleri hedef alan açıklamalarda bulundu.



* CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası vermişti. Kılıçdaroğlu, 6 Eylül 2019'da bu kararı veren hakimleri hedef aldı.



"ALÇAK" SALDIRI



Gezi Parkı olaylarını finanse ve organize etmekle suçlanan Soros'un Türkiye temsilcisi Osman Kavala be arkadaşlarının davasında mahkeme heyeti, tüm yargılama boyunca Kavala'nın tahliye talebini reddedip tutuklu yargılanmasına karar verdi. 18 Şubat'taki duruşmada sanıklar ve avukatlarının son savunmaları için süre taleplerini de reddeden mahkeme daha önceki tüm kararlarının tersi yönünde bir karar alıp, tüm sanıkları beraat ettirdi. Hâkimler Savcılar Kurulu (HSK) bu mahkeme heyeti hakkında inceleme kararı verirken, Kavala, hakkında yürütülen 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklandığı için cezaevinden çıkamadı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kavala'nın Gezi davasındaki tuhaf yargılanma süreci ve kararlarına ses çıkarmazken, bu süreci incelemeye alan HSK için çok ağır sözler kullandı. HSK'yı hedef tahtasına koyan Kılıçdaroğlu, "Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu, afedersiniz 'yüksek' değil artık, hâkimler savcılar 'alçak' kurulu diyebiliriz" ifadesini kullandı.



CUMHURBAŞKANINA SAYGIYA TAHAMMÜL EDEMEDİ



* Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkında, savcılarla ilgili açıklaması nedeniyle iddianame hazırlanmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş Bey, bu iddianameleri alacak madalya olarak takacak. Savcılar da eleştirilir" dedi. Aynı konuşmasında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın Erdoğan'ı ziyaret etmesini de ağır sözlerle eleştirdi.



* Kılıçdaroğlu 2018 yılında yeni atanacak hakim ve savcıların Cumhurbaşkanlığı Sarayındaki kura çekimi töreni esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın salona girişi sırasında ayağa kalkmalarına tahammül edemedi. Kılıçdaroğlu, "Buradan oradaki hakim ve savcılara sesleniyorum, Cübbelerinize iki delik açınız, iki de düğme.. Düğmelerde Saray'ın amblemi olsun, ayağa kalktığınız zaman onların önünde o düğmeleri ilikleyin. Siz üçüncü güç olmaya layık değilsiniz" dedi.





HAKİM SAVCILARA "NAMERT" DEDİ



* 2018 yılında CHP İstanbul il kongresinde konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hakim ve savcılar hakkında skandal ifadelerle hakaretlerde bulundu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 'zevat' derken hakim ve savcılara da "Führer benzeri hareket içindeler. Biliyorum bunu söyledim diye şimdi hemen fezlekeler düzenlenecek, savcılar harekete geçecek. Geçmezseniz namertsiniz siz" dedi.



* Kılıçdaroğlu, geçen yıl 15 Temmuz'un yıl dönümünde Twitter hesabından yayınladığı açıklamada, "Yürekli bir savcı arıyorum. Halen bu ülkede yürekli savcılar bulunduğuna inanıyorum, inanmak istiyorum. Cumhurbaşkanı dahi olsa Erdoğan'ı çağıracak ve soracak..." ifadesini kullandı.