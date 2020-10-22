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Belediye Başkan adayı belli oldu! Tek aday sunulacak

Geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden AK Partili Belediye Başkanı  yerine getirilecek isim belli oldu. Genel Başkan Yardımcısı , tek adaylarının Servet Ramazan olduğunu açıkladı.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 22.10.2020 10:55 Son Güncelleme: 22.10.2020 11:03 ABONE OL
Kilis Belediye Başkan adayı belli oldu! Tek aday sunulacak

AK Partili Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, geçen ay tansiyon rahatsızlığı ile kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma Hastanesi'nde tedavi altındayken geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yaşamını kaybetmişti.

Kilis Belediye Başkanlığı görevine getirilecek yeni isim belli oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kilis Belediye Başkan adaylarının Servet Ramazan olduğunu açıkladı.

Servet Ramazan'ın tek aday olarak saat 11:00'da düzenlenecek olan meclis toplantısında belediye başkanı seçilmesi bekleniyor.

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Kilis Belediye Başkan adayı belli oldu! Tek aday sunulacak
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