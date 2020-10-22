Kilis Belediye Başkan adayı belli oldu! Tek aday sunulacak

AK Partili Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, geçen ay tansiyon rahatsızlığı ile kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma Hastanesi'nde tedavi altındayken geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yaşamını kaybetmişti.
Kilis Belediye Başkanlığı görevine getirilecek yeni isim belli oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kilis Belediye Başkan adaylarının Servet Ramazan olduğunu açıkladı.
Servet Ramazan'ın tek aday olarak saat 11:00'da düzenlenecek olan meclis toplantısında belediye başkanı seçilmesi bekleniyor.