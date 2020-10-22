Marmaray'dan 112 yaşındaki kara tren geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Demiryolu zirvesi kapsamında Sirkeci garına giden kara tren, onlarca yıl Anadolu'nun farklı illerinde yolcu taşıdıktan sonra emekliye ayrılmıştı. Marmaray'ın hizmete girmesiyle boğazın altından Avrupa'ya ilk kez geçen 56548 nolu kara trenin Sirkeci Garı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kömür ve buharla çalıştığı için kara duman çıkaran trenlere Anadolu'da kara tren adı verilmişti. 1908 yılında İngiltere'de imal edilen 56548 nolu kara tren uzun yıllar yolcu taşıdıktan sonra emekli edilmişti. Geçtiğimiz yıllarda yeniden revize edilerek çalıştırılan tren demiryolu hafızası olarak ziyaretçileri ağırlıyor.

Türk Demiryolu Zirvesi yerli ve yabancı binlerce katılımcıyla 21 -24 Ekim 2020 tarihinde Sirkeci Garı'nda gerçekleştirilecektir. Sosyal mesafe kuralları gereğince, sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilecek zirve, sosyal medya platformları, zirve web sitesi ve mobil uygulamalar dahil, tüm online platformlarda canlı olarak yayınlanacak.