Sahabeyle alay eden CHP’liye suç duyurusu

Hz. Muhammed'in (SAV) en yakınındaki sahabeden biri olan Mus'ab bin Umeyr'e yönelik aşağılayıcı bir paylaşımda bulunan CHP Genel Merkezi danışmanlarından Mücahit Avcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Avcı, Twitter'daki paylaşımında AK Parti'nin gençliğe Mus'ab bin Umeyr'i örnek göstermesini diline dolayarak "Mus'ab bin Umeyr bu dönemde yaşasa şüphesiz AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ya da ihale takipçisi olurdu" sözleri ile alay etmişti. Tepkiler üzerine paylaşımını silen Avcı hakkında dün avukat Mustafa Doğan İnal "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Avukat İnal, "Paylaşımı silince kurtulacağını sanıyor. Çukurdaki müptezel, şikayetimizi yaptık. Takipçisi de olacağız. Haddini bil" dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da Twitter'da CHP'li Avcı'yı eleştirerek "Adı 'Mücahit' ama 'Cehaletin Babası' kıvamında CHP'de danışmanlık yapıyor" ifadesini kullandı. İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da "Köhnemiş zihinlere karşı, öz değerleriyle barışık, çağdaş ve donanımlı gençlerin yetişeceği gençlik merkezimize 'Mus'ab Bin Umeyr' ismini veriyoruz. Esenlerimize hayırlı olsun" dedi.