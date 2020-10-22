SON DAKİKA HABER: Bakan Fahrettin Koca 22 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de koronavirüs son durum tablosu!

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 21 Ekim corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 22 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

22 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 117.198

HASTA SAYISI: 2102

VEFAT SAYISI: 71

İYİLEŞEN SAYISI: 1.581

BAŞTA MASKE İLE TEDBİRLERE UYARAK MÜCADELEYE DESTEK VERİN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 2.102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 117.943

HASTA SAYISI: 2.013

VEFAT SAYISI: 68

İYİLEŞEN SAYISI: 1.507

Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 943 Kovid-19 testi yapıldı, 2013 kişiye hastalık tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1504 oldu, son 24 saatte 1507 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 308 bin 446'ya yükseldi.