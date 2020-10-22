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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERİ: CHP'den maaş alan Provokatör Youtuber bakın kim çıktı

SON DAKİKA HABERİ: 'den maaş alan Provokatör Youtuber bakın kim çıktı

Son dakika haberi... 'den maaş aldığı ortaya çıkan ve Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözleri ile gündeme gelen provokatör Youtuber 'ın çarpıcı ve çarpık ilişkileri ortaya çıktı. CHP'den maaş aldığı tespit edilen Kocabıyık'ın İYİ Parti'nin de içerisinde var olmaya çalıştığı anlaşıldı. merkezli ve sosyal medyadan yayın yapan 'İlave TV' isimli youtube kanalında vatandaşlarla sokak röportajları yaparak, devlet ve hükümet aleyhine provokatif yayınlar yapan 37 yaşındaki Arif Kocabıyık'ın CHP'nin kadrolu bankamatikçisi (çalışmadan para alan) olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 11:12 Son Güncelleme: 22.10.2020 11:26 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: CHP'den maaş alan Provokatör Youtuber bakın kim çıktı

Yine ve İYİ Parti ve yine bankamatik memuru skandalı... Son dakika haberinin adresi bu kez . Sosyal medyadan yayın yapan 'İlave TV' isimli youtube kanalında vatandaşlarla sokak röportajları yaparak, devlet ve hükümet aleyhine provokatif yayınlar yapan 37 yaşındaki 'ın yapılan incelemeler sonucunda CHP'nin kadrolu bankamatikçisi olduğu ortaya çıktı. Kocabıyık'ın CHP'li Konyaaltı Belediyesi'nde kadrosunun olmasına rağmen hiç işe gitmeyip maaş aldığı belirlendi. Durumun sosyal medyada bazı vatandaşlar tarafından gündeme getirilmesinin ardından 2 gün önce Kocabıyık'ın istifa ettiği öğrenildi.

SON DAKİKA HABERİ: CHP'den maaş alan Provokatör Youtuber bakın kim çıktı

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A HAKARET ETMİŞTİ

Kendi adına açtığı youtube kanalı ile 'da Kazım Özal Caddesi'nde vatandaşlara sorular yönelten ve ardından şehir şehir gezmeye başlayan , geçen sene bir yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmış, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Provokatör Kocabıyık hakkında 'Devlet büyüklerine hakaret' suçlamasıyla dava açıldığı edinilen son dakika bilgileri arasında yer aldı.

SON DAKİKA HABERİ: CHP'den maaş alan Provokatör Youtuber bakın kim çıktı

HER RÖPORTAJINDA PROVOKASYON

Kocabıyık'ın youtube ve diğer sosyal medya platformları üzerinden yayınladığı videlarının neredeyse tamammı siyasi içerikli ve hükümet karşıtı provokatör sorular içerirken Kocabıyık'ın 'li belediyeden maaş aldığı ortaya çıkması Kocabıyık sahibinin sesi mi? sorusunu gündeme getirdi

SON DAKİKA HABERİ: CHP'den maaş alan Provokatör Youtuber bakın kim çıktı

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİYDİ

Youtube üzerinden yayınladığı röportajlarda vatandaşları devlet ve hükümet aleyhine kışkırtıcı sorular yönelten 'ın daha önce Akdeniz Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlisi olduğu sırada öğrencilere orantısız güç uyguladığı fotoğraf karelerine yansımıştı. Üniversite yönetiminin geçen yıl Kocabıyık'ın işine son verdiği öğrenildi.

SON DAKİKA HABERİ: CHP'den maaş alan Provokatör Youtuber bakın kim çıktı

SON DAKİKA HABERİ: CHP'NİN BANKAMATİKÇİSİ ÇIKTI

Şimdiye kadar birçok şehre giderek buralarda video çeken Kocabıyık'ın yaklaşık 7 aydır 'li Konyaaltı Belediyesi'nin Basın ve Halkla İlişkiler biriminde çalışıyor görünerek maaş aldığı belirlendi. Durumun sosyal medyada bazı vatandaşlar tarafından gündeme getirilmesinin ardından sözde televizyoncu Kocabıyık'ın 2 gün önce istifa emesi dikkat çekti.

SON DAKİKA HABERİ: CHP'den maaş alan Provokatör Youtuber bakın kim çıktı

Aynı zamanda İYİ Parti üyesi olan Kocabıyık'ın, İyi Parti Genel İdare Kurulu'na adaylık başvurusu yaptığı öğrenildi.

SON DAKİKA HABERİ: CHP'den maaş alan Provokatör Youtuber bakın kim çıktı

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: "ÇALIŞMADAN MAAŞ ALAN ATM İŞÇİLERİNE SAHİP ÇIKIYORLAR"

Yaşananlara tepki gösteren AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, Konyaaltı Belediyesi'nin borçlanma taleplerini hatırlatarak, "Para yok deniyor ve böyle ATM işçilerine sahip çıkılıyor. Belediye bünyesinde bu tarz toplumu kışkırtıcı söylemlerle faaliyette bulunan kişiler barındırılmamalıdır. Bu tarz söylemler üreten insanlar hem siyasete hem kurumlara zarar vermektedir. Bu tarz çirkefçe çalışmalara müsaade edilmemelidir" dedi.

SON DAKİKA HABERİ: CHP'den maaş alan Provokatör Youtuber bakın kim çıktı

CHP'DEN MAAŞ ALIP İYİ PARTİ'YE GİRME ÇABALARI

'den maaş aldığı ortaya çıkan Kocabıyık'ın İYİ Parti grubunda, Meral Akşener ile, İYİ Parti kürsüsünde de birçok fotoğrafı ortaya çıktı.

SON DAKİKA HABERİ: CHP'den maaş alan Provokatör Youtuber bakın kim çıktı

CHP BANKAMATİKÇİSİ KOCABIYIK KİMDİR?

Youtuber , 37 yaşında ve 'da yaşamını sürdürüyor. Antalya Ensitri Melske Lisesi'nde eğitim gördü. Kendisine, Youtube'da Halkın Muhabiri asını veren Arif Kocabıyık, paylaştığı bir video nedeniyle 25 Ağustos 2020 tarihinde Kahramanmaraş'ta gözaltına alınarak hakkında işlem yapılmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: CHP'den maaş alan Provokatör Youtuber bakın kim çıktı

Twitter üzerinden bir video paylaşan Kocabıyık son dakika kararıyla gözaltına alındığını ve Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdiğini belirtti.

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SON DAKİKA HABERİ: CHP'den maaş alan Provokatör Youtuber bakın kim çıktı
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