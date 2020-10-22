Son dakika haberler... Müebbet alan FETÖ'cü Başyaverin tehdidi ortaya çıktı: "Vuracağım!"

"GÜLMEYE DEVAM EDİN" DEDİNİZ Mİ?

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi yazımını tamamladığı gerekçeli kararda, eski Başyaver Ali Yazıcı'nın mahkemede yaptığı savunma ve müşteki avukatları tarafından kendisine yöneltilen sorular da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, 8 Mart 2017 tarihinde gerçekleşen duruşmada Yazıcı'ya çeşitli sorular yöneltti. Özel, Yazıcı'ya 'Yurt dışı yolculuklarının bir tanesinde uçağın en arka bölümünde 2-3 tane basın mensubuyla beraberken, basın mensupları gülerken, 'İyi gülmeye devam edin haftaya darbe yaptığımızda aynı suratlarınızı görebilecek miyim merak ediyorum' dediniz mi? sorusunu yöneltti.

"BAŞDANIŞMANLA KAVGA ETTİNİZ Mİ?"

Yazıcı ise bu soruya karşılık, 'Ben çok şaşkın görünüyor olabilirim ama bu kadarda aptal değilim. Basın ne demek onu biliyorum' dedi. Avukat Özel ise sorularına devam ederek, "Mayıs ayı içerisinde Ankara- İstanbul uçağında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarının bir tanesi ile ciddi şekilde kavga edip, ' 1 hafta içerisinde kendi silahımla vuracağım' dediniz mi?" sorusunu yöneltti.