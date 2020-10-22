Ümit Özdağ’ın ihracı için dilekçeler veriliyor

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, kendisinin FETÖ'cü olduğunu açıklayan partisinin milletvekili Ümit Özdağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Kavuncu'nun şikâyet dilekçesinde, Özdağ'ın kendince gündeme gelme ve buradan siyasi bir rant elde edebilme amacıyla hakaret ettiği öne sürüldü. Adliye önünde basın açıklaması yapan Kavuncu, adını vermeden eleştirdiği Özdağ'dan "Söz konusu milletvekili" diye bahsetti. İstanbul'daki ilçe başkanlarının hemen hemen tamamı dilekçe verdi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, 81 il başkanlarının Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. 20 il başkanının genel merkeze gelerek Özdağ'ın ihracını istediğini belirtti.