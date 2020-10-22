Youtuber, CHP’nin bankamatikçisi çıktı

Antalya'da 'İlave TV' isimli YouTube kanalında vatandaşlarla sokak röportajları yaparak, devlet ve hükümet aleyhine provokatif yayınlar yapan Arif Kocabıyık'ın (37) CHP'nin kadrolu bankamatikçisi olduğu ortaya çıktı.Yaptığı röportajlarda vatandaşlara devlet ve hükümet aleyhine kışkırtıcı sorular yönelten Kocabıyık geçen sene bir yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmış, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Kocabıyık hakkında "Devlet büyüklerine hakaret" suçlamasıyla dava açıldı.Kocabıyık'ın yaklaşık 7 aydır CHP'li Konyaaltı Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler biriminde çalışıyor görünerek maaş aldığı belirlendi. Durumun sosyal medyada bazı vatandaşlar tarafından gündeme getirilmesinin ardından sözde televizyoncu Kocabıyık'ın 2 gün önce istifa etmesi dikkat çekti. Aynı zamanda İYİ Parti üyesi olan Kocabıyık'ın, İYİ Parti Genel İdare Kurulu'na adaylık başvurusu yaptığı öğrenildi.Arif Kocabıyık'ın daha önce Akdeniz Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlisiyken öğrencilere orantısız güç uyguladığı ortaya çıkmıştı.AK PartiKonyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, Konyaaltı Belediyesi'nin borçlanma taleplerini hatırlatarak, "Para yok deniyor ve böyle ATM işçilerine sahip çıkılıyor. Belediye bünyesinde bu tarz toplumu kışkırtıcı söylemlerle faaliyette bulunan kişiler barındırılmamalıdır. Bu tarz söylemler üreten insanlar hem siyasete hem kurumlara zarar vermektedir. Bu tarz çirkefçe çalışmalara müsaade edilmemelidir" dedi.