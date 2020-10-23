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Hazine ve Maliye Bakanı : Kadınların iş hayatına katılımı ve yaşadığı sorunları ele aldık

T.C. Hazine ve Maliye Bakanı bugün W20 (Women20) Delegasyonu ile bir toplantı gerçekleştirdi. Bakan Albayrak toplantı sonrası bir paylaşım yaparak, "W20 (Women20) Türkiye Delegasyonu ile yaptığımız toplantıda kadınların iş hayatına katılımı ve yaşadığı sorunları ele aldık. KADEM, KAGİDER ve TİKAD temsilcilerinin de görüşlerini aktardığı toplantıda kadınların iş hayatında olumlu etkiler sağlayacak projeleri konuştuk." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 23.10.2020 20:11 Son Güncelleme: 23.10.2020 20:33 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kadınların iş hayatına katılımı ve yaşadığı sorunları ele aldık

T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün W20 (Women20) Türkiye Delegasyonu ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, W20 (Women20) Türkiye Delegasyonu ile yaptıkları toplantıda kadınların iş hayatında olumlu etkiler sağlayacak projeleri konuştuklarını belirtti.

BAKAN ALBAYRAK PAYLAŞIM YAPTI

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, W20 Türkiye Delegasyonu ile yaptıkları toplantıda, kadınların iş hayatına katılımı ve yaşadığı sorunları ele aldıklarını bildirdi.

"KADINLARIN İŞ HAYATINDA OLUMLU ETKİLER SAĞLAYACAK PROJELERİ KONUŞTUK"

Toplantıda, KADEM, KAGİDER ve TİKAD temsilcilerinin de görüşlerini aktardığını ifade eden Albayrak, "Toplantıda kadınların iş hayatında olumlu etkiler sağlayacak projeleri konuştuk." değerlendirmesinde bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kadınların iş hayatına katılımı ve yaşadığı sorunları ele aldık
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