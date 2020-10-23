Bombadan yakın dövüşe dört dörtlük eğitim

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) askeri teknik eğitim ve danışmanlık hizmeti verdiği dost ve müttefik ülkeler arasına geçtiğimiz temmuzda Libya da eklendi. Libya'nın başkenti Trablus'taki Kara Harp Okulu'nda eğitim alan öğrencilerin eğitimi savaş nedeniyle sekteye uğramış, ocak ayında Hafter güçlerinin saldırısında, en az 30 öğrenci hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralanmıştı. Libya ile Türkiye arasında imzalanan Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Türkiye'ye gelen askerlerin Isparta Terörle Mücadele Eğitimi ve Tatbikat Merkez Komutanlığı'ndaki eğitimini SABAH takip etti. Askerlerin eğitiminde 16 hafta geride kaldı. 3 hafta daha eğitimlerine devam edecek olan 160 asker bu süre zarfında, dağcılık, meskun mahallerde terörle mücadele harekatı, mayın ve el yapımı patlayıcı, temel askerlik eğitimleri, haritacılık, yakın dövüş ve haftada 6 saat Türkçe dil eğitimi aldılar. Libya ordusunun belkemiği olan Kara Harp Okulu'nun 2. sınıf öğrencileri başta terörle mücadele olmak üzere birçok alanda Türk askerinden aldıkları eğitimin kendilerine büyük katkı sunacağını ifade etti.Askerlere eşlik eden Libyalı üst düzey komutan İbrahim M., "Askerlerimiz eğitimlerini sorunsuz şekilde tamamlıyor. Meskun mahalle ilgili eğitim ve dağcılık eğitimi özellikle çok faydalı oldu. Libya'ya döndüklerinde teğmen olarak hizmet edecekler. Libya halkını tarih boyunca yalnız bırakmadığı için Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum" dedi. Göreve alınan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El-Haddad, Türkiye ziyaretinde eğitim alan öğrencileri ziyaret etmişti.