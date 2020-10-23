FETÖ'cülerin psikolog ablası tutuklanmamak için yalvardı

Tuğba T., 2014 yılında Gebze Kadın Konukevi'nde psikolog olarak görev yaparken, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edildi. ByLock kullandığı tespit edildi. Siirt'te FETÖ itirafçısı olan E.Ö., Tuğba T. ile aynı örgüt evinde kaldığını anlatırken, Karaman'da itirafçı olan A.Ç. de Tuğba T'nin örgütün öğrenci evleri sorumlusu olduğu bilgisini verdi. Bank Asya'ya para yatırıp örgüte destekte bulunduğu da saptandı. FETÖ şirketinde de SGK kaydı çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, Tuğba T'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianameyi kabul eden İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, Tuğba T.'nin "tutuksuz yargılanması" için 20 Ekim'e duruşma günü verdi. Ancak sanık Tuğba T., duruşma gününü beklemeden 28 Eylül'de Edirne sınırında eşi ve üç yaşındaki çocuğuyla birlikte kaçmaya çalışırken yakalandı.



Bu nedenle duruşmaya Uzunköprü'den video konferansla bağlandı. Mahkeme başkanı, Tuğba T.'ye hakkındaki onca iddia ve delile rağmen daha önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını, hakkında karakola imza atma şartını bile kaldırıp, sadece yurtdışına çıkış yasağı koyduklarını belirterek buna rağmen neden kaçma girişiminde bulunduğunu sordu. Tuğba T. ise maddi sıkıntıları nedeniyle daha rahat bir yaşam sürmek için Yunanistan'a kaçmak istediklerini, daha önce bu ülkeye kaçan eniştesinin aklını çeldiğini, eşinin de kendisini ikna ettiğini söyledi. Çok pişman olduğunu söyleyen Tuğba T. "Kesinlikle çok pişmanım. Yani burada kalsam da artık taş yesem de kesinlikle bir daha gitmeyi düşünmüyorum. Lütfen yalvarırım" diyerek tutuklanmamasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın davadan kaçma girişiminde bulunması nedeniyle tutuklanmasına karar verdi. Duruşma aralık ayına ertelendi.